Новосибирский блогер жжет: Вечный огонь в Барнауле отключили для экономии газа

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Блогер Кирилл Полиенко снял ролик о Мемориале Славы в Барнауле — на первый взгляд, прекрасный Мемориал. Но если присмотреться, то оказывается, что дорожка к памятнику Героям Советского Союза и городам-героям в плачевном состоянии: «Десять раз можно запнуться и упасть, пока дойдешь по этим шатающимся и сломанным плиткам».
Как пишет Кирилл Полиенко, барнаульский Мемориал имеет оригинальную конструкцию — у него восемь чаш вечных огней, которые размещены между пилонами с фамилиями. В 2019 году этим вечным огням присвоили статус «огни памяти», после чего огни были погашены.
Теперь огонь на этом Мемориале зажигают 7 раз в году в целях экономии газа. Именно этот факт, на фоне того, что Россия — мировой лидер по разведанным запасам газа, больше всего возмутил блогера: «Не-нор-маль-но гасить вечный огонь. Тут даже обсуждать нечего».
Зато на Проспекте Ленина в Барнауле у памятника борцам за власть Советов Вечный огонь горит постоянно.
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