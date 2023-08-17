Новосибирский блогер жжет: Вечный огонь в Барнауле отключили для экономии газа

Блогер Кирилл Полиенко снял ролик о Мемориале Славы в Барнауле — на первый взгляд, прекрасный Мемориал. Но если присмотреться, то оказывается, что дорожка к памятнику Героям Советского Союза и городам-героям в плачевном состоянии: «Десять раз можно запнуться и упасть, пока дойдешь по этим шатающимся и сломанным плиткам».