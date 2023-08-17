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Новосибирский блогер жжет: Вечный огонь в Барнауле отключили для экономии газа

Новосибирский блогер жжет: Вечный огонь в Барнауле отключили для экономии газа

17 августа 2023, 06:32
Фото: Блог Polienko: путешествуем вдвоём в Яндекс Дзен
Барнаул — столица Алтайского края, город с населением более полумиллиона человек. Новосибирский блогер Кирилл Полиенко, путешествуя по Алтайскому краю, заметил отсутствие огня на Мемориале Славы в Барнауле.

Блогер Кирилл Полиенко снял ролик о Мемориале Славы в Барнауле — на первый взгляд, прекрасный Мемориал. Но если присмотреться, то оказывается, что дорожка к памятнику Героям Советского Союза и городам-героям в плачевном состоянии: «Десять раз можно запнуться и упасть, пока дойдешь по этим шатающимся и сломанным плиткам».

Как пишет Кирилл Полиенко, барнаульский Мемориал имеет оригинальную конструкцию — у него восемь чаш вечных огней, которые размещены между пилонами с фамилиями. В 2019 году этим вечным огням присвоили статус «огни памяти», после чего огни были погашены.

Теперь огонь на этом Мемориале зажигают 7 раз в году в целях экономии газа. Именно этот факт, на фоне того, что Россия — мировой лидер по разведанным запасам газа, больше всего возмутил блогера: «Не-нор-маль-но гасить вечный огонь. Тут даже обсуждать нечего».

Зато на Проспекте Ленина в Барнауле у памятника борцам за власть Советов Вечный огонь горит постоянно.

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