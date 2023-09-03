День солидарности и борьбы с терроризмом 3 сентября — как пройдет в Новосибирске

3 сентября в 16.00 в Новосибирске пройдет памятная акция «Свеча памяти». В ее рамках вспомнят не только жертв североосетинской трагедии, но и погибших в театральном центре на Дубровке (23 — 26 октября 2002 года, Москва. 130 человек) и при взрыве жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске (4 — 16 сентября 1999 года, 307 человек).