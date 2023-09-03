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День солидарности и борьбы с терроризмом 3 сентября — как пройдет в Новосибирске

День солидарности и борьбы с терроризмом 3 сентября — как пройдет в Новосибирске

3 сентября 2023, 02:20
3 сентября в России отметят День солидарности и борьбы с терроризмом. Он призван напомнить о захвате школы в Беслане чеченскими боевиками 1 сентября 2004 года. О том, какие мероприятия пройдут в 19-ю годовщину теракта в Новосибирске — в материале Atas.info.

С чем связан День солидарности и борьбы с терроризмом 3 сентября

1 сентября 2004 года чеченские боевики напали на школу №1 в североосетинском городе Беслане. В тот момент на торжественной линейке в честь Дня Знаний находилось более 1100 человек — детей, их родителей и педагогический коллектив. Бандиты силой загнали их внутрь здания и начали держать в заложниках. Большинство из них находились в спортзале.

Позже террористы потребовали переговоров с тогдашними руководителями Северной Осетии и Ингушетии Александром Дзасоховым и Муратом Зязиковым, а также членом Оперативного штаба по управлению контртеррористическими действиями на Северном Кавказе Владимиром Рушайло и советником президента Асламбеком Аслахановым.
Все это время террористов пытались убедить дать заложникам воду и пищу.

Предпринимались попытки и освобождения детей, с бандитами вел переговоры врач Леонид Рошаль. Однако преступники отказались выполнять требования и пригрозили уничтожить краны, если кто-то даст заложникам воды. Любого, кто готов был накормить и напоить людей, грозились убить на месте из огнестрельного оружия.

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3 сентября в спортзале прогремели взрывы, одновременно отчаявшиеся заложники начали выпрыгивать из окон на улицу. Бандиты открыли по ним огонь и убили 29 человек. После этого в оперативном штабе, убедившись в бесперспективности переговоров с преступниками, приняли решение о штурме.

В результате штурма в живых остался лишь один боевик Нурпаша Кулаев, приговоренный в пожизненному заключению в колонии «Полярная сова». Жертвами террористов стали 334 человека, из них 186 — дети. Большинство заложников похоронено на мемориальном кладбище «Город ангелов».

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Как День солидарности и борьбы с терроризмом пройдет в Новосибирске

3 сентября в 16.00 в Новосибирске пройдет памятная акция «Свеча памяти». В ее рамках вспомнят не только жертв североосетинской трагедии, но и погибших в театральном центре на Дубровке (23 — 26 октября 2002 года, Москва. 130 человек) и при взрыве жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске (4 — 16 сентября 1999 года, 307 человек).

Участие в акции примут, в том числе, и студенты новосибирских вузов. Так, руководство НГАСУ уже приглашает учащихся присоединиться к мероприятию на площади Пименова. Также молодым новосибирцам в рамках кураторских часов напомнят о трагических событиях сентября 2004 года.

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#Общество#Новосибирск#Память#Теракт#Терроризм#Александр Ляхов
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