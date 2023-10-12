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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Женщина выиграла суд

Москвич хотел отсудить подарки у бывшей девушки из Новосибирска

12 октября 2023, 08:35
Фото: Midjourney
Женщина выиграла суд
Москвич не смог отсудить у своей бывшей девушки из Новосибирска все подарки, которые он ей делал, на сумму 300 тысяч рублей.

В Новосибирске закрыли дело москвича, пытавшегося вернуть подарки, которые он сделал своей бывшей девушке из Новосибирска. Общая стоимость этих подарков составляла 300 тысяч рублей.

Согласно данным дела, пара познакомилась в конце 2021 года и начала встречаться. Мужчина дарил девушке подарки и оплачивал ее перелеты в Москву. Однако после нескольких месяцев отношений девушка узнала, что у него есть другая женщина.

Она приняла решение расстаться с ним. В ответ на это москвич решил обратиться в суд и потребовать вернуть все подарки. Однако суды Новосибирска пришли к выводу, что мужчина дарил подарки добровольно и без каких-либо условий о возможности их возврата. Поэтому его требования были отклонены.

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#Общество#Новосибирск#Суд#Эмилия Губарева#Подарки
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