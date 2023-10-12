Москвич хотел отсудить подарки у бывшей девушки из Новосибирска

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В Новосибирске закрыли дело москвича, пытавшегося вернуть подарки, которые он сделал своей бывшей девушке из Новосибирска. Общая стоимость этих подарков составляла 300 тысяч рублей.
Согласно данным дела, пара познакомилась в конце 2021 года и начала встречаться. Мужчина дарил девушке подарки и оплачивал ее перелеты в Москву. Однако после нескольких месяцев отношений девушка узнала, что у него есть другая женщина.
Она приняла решение расстаться с ним. В ответ на это москвич решил обратиться в суд и потребовать вернуть все подарки. Однако суды Новосибирска пришли к выводу, что мужчина дарил подарки добровольно и без каких-либо условий о возможности их возврата. Поэтому его требования были отклонены.