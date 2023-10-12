Москвич хотел отсудить подарки у бывшей девушки из Новосибирска

Она приняла решение расстаться с ним. В ответ на это москвич решил обратиться в суд и потребовать вернуть все подарки. Однако суды Новосибирска пришли к выводу, что мужчина дарил подарки добровольно и без каких-либо условий о возможности их возврата. Поэтому его требования были отклонены.