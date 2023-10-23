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Прокуратура возбудила дело

В Новосибирске главу департамента инвестиций обвинили в сокрытии имущества

23 октября 2023, 02:19
Фото: atas.info
Прокуратура возбудила дело
Глава департамента инвестиций в Новосибирске был уличен в сокрытии имущества и привлечен к дисциплинарной ответственности.

Возбуждено дело об антикоррупционных нарушениях у главы департамента инвестиций в Новосибирске. Прокуратура провела проверку и выявила, что начальник департамента и его супруга предоставили ложные данные о своем имуществе.

В связи с этим, прокурор внес представление мэру города, в результате чего начальник департамента будет привлечен к ответственности.

По информации, размещенной на сайте мэрии Новосибирска, главой департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства является Виталий Витухин.

Чиновники-нарушители. Более 150 представлений внесла прокуратура мэрии Новосибирска
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#Новосибирск#Мэр#Уголовное дело#Прокуратура#Эмилия Губарева#Дело#Коррупция
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