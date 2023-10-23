В Новосибирске главу департамента инвестиций обвинили в сокрытии имущества

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
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Updated Сегодня, 02:22
Возбуждено дело об антикоррупционных нарушениях у главы департамента инвестиций в Новосибирске. Прокуратура провела проверку и выявила, что начальник департамента и его супруга предоставили ложные данные о своем имуществе.
В связи с этим, прокурор внес представление мэру города, в результате чего начальник департамента будет привлечен к ответственности.
По информации, размещенной на сайте мэрии Новосибирска, главой департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства является Виталий Витухин.