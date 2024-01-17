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Published Сегодня, 01:46

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Холодно было в НСО

Морозы ниже -42 градусов «стукнули» в Новосибирской области

17 января 2024, 01:46
Фото: atas.info
Холодно было в НСО
В Новосибирской области несколько дней сохраняются морозы ниже 30 градусов.

Утром 17 января температура опустилась ниже -42. По данным «Западно-Сибирского УГМС», холоднее всего было в поселке Маслянино. Там столбик термометра показывал -42. В Искитиме похолодало до -34,7, в Сузуне и Ордынское до -33,1.

Ночью по области может похолодать до -37. Что касается Новосибирска, то тут было немного теплее: -27… -29 ночью, -18… -20 днем, без осадков.

Напомним, что ближе к выходным морозы уже спадут, а следующая неделя снова станет теплой. Также в городе объявлен режим «черного неба».

Режим «черного неба» объявили в Новосибирске
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