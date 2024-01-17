Морозы ниже -42 градусов «стукнули» в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:46
Published Сегодня, 01:46
Modified Сегодня, 01:48
Updated Сегодня, 01:48
Утром 17 января температура опустилась ниже -42. По данным «Западно-Сибирского УГМС», холоднее всего было в поселке Маслянино. Там столбик термометра показывал -42. В Искитиме похолодало до -34,7, в Сузуне и Ордынское до -33,1.
Ночью по области может похолодать до -37. Что касается Новосибирска, то тут было немного теплее: -27… -29 ночью, -18… -20 днем, без осадков.
Напомним, что ближе к выходным морозы уже спадут, а следующая неделя снова станет теплой. Также в городе объявлен режим «черного неба».