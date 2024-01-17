Морозы ниже -42 градусов «стукнули» в Новосибирской области

Утром 17 января температура опустилась ниже -42. По данным «Западно-Сибирского УГМС», холоднее всего было в поселке Маслянино. Там столбик термометра показывал -42. В Искитиме похолодало до -34,7, в Сузуне и Ордынское до -33,1.