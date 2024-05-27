Известно, кто займет расстрельную должность главы департамента транспорта

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В Новосибирске глава управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Кондауров приступил к исполнению обязанностей руководителя городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Напомним, после ареста Константина Васильева, обвиняемого ныне в злоупотреблениях при строительстве дороги к Плющихинскому жилмассиву, эту структуру возглавила Олеся Богомазова, однако она сама в середине мая попала в СИЗО по подозрению в получении большой взятки.
Как рассказал Atas.info начальник департамента информационной политики новосибирской мэрии Михаил Столяров, на самом деле Михаил Кондауров в случае отсутствия на рабочем месте по каким-либо причинам главы департамента брал на себя его обязанности.
В нынешний раз он занял кресло начальника Дептранса неделю назад — после того, как вернулся из очередного отпуска.
За последнее время, после того, как новый мэр столицы Сибири Максим Кудрявцев приступил к своим непосредственным обязанностям, свои посты оставили заместители градоначальника Анна Терешкова и Геннадий Захаров. Кроме того, здание мэрии покинули главы нескольких департаментов.