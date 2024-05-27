Известно, кто займет расстрельную должность главы департамента транспорта

Напомним, после ареста Константина Васильева, обвиняемого ныне в злоупотреблениях при строительстве дороги к Плющихинскому жилмассиву, эту структуру возглавила Олеся Богомазова, однако она сама в середине мая попала в СИЗО по подозрению в получении большой взятки.