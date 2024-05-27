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Врио главы департамента транспорта назначен в Новосибирске в очередной раз

Известно, кто займет расстрельную должность главы департамента транспорта

27 мая 2024, 10:29
Фото: atas.info

Врио главы департамента транспорта назначен в Новосибирске в очередной раз

В Новосибирске Владимир Кондауров приступил к исполнению обязанностей главы городского департамента транспорта, сообщил начальник департамента информационной политики города Михаил Столяров.

В Новосибирске глава управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Кондауров приступил к исполнению обязанностей руководителя городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Напомним, после ареста Константина Васильева, обвиняемого ныне в злоупотреблениях при строительстве дороги к Плющихинскому жилмассиву, эту структуру возглавила Олеся Богомазова, однако она сама в середине мая попала в СИЗО по подозрению в получении большой взятки.

Как рассказал Atas.info начальник департамента информационной политики новосибирской мэрии Михаил Столяров, на самом деле Михаил Кондауров в случае отсутствия на рабочем месте по каким-либо причинам главы департамента брал на себя его обязанности.

В нынешний раз он занял кресло начальника Дептранса неделю назад — после того, как вернулся из очередного отпуска.

За последнее время, после того, как новый мэр столицы Сибири Максим Кудрявцев приступил к своим непосредственным обязанностям, свои посты оставили заместители градоначальника Анна Терешкова и Геннадий Захаров. Кроме того, здание мэрии покинули главы нескольких департаментов.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Департамент транспорта#Владимир Кондауров#Дорожно-благоустроительный комплекс
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