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Posted 13 февраля, 09:16

Published 13 февраля, 09:16

Modified 13 февраля, 09:18

Updated 13 февраля, 09:18

Рождение мар

В Новосибирском зоопарке на свет родились близнецы патагонских мар

13 февраля 2025, 09:16
Фото: Виктор Шпаков. Новосибисркий зоопарк. Рождение мар
Новосибирский зоопарк рассказал новость о рождении детенышей патагонских мар.

Две самки патагонских мар стали мамами. У каждой родилась двойня. Разница у малышей всего две недели, но они уже отличаются размерами. Эти животные растут достаточно быстро.

Самки стали хорошими матерями. Они оберегают не только свое потомство, но и своих сородичей: они накормят любого малыша.

Патагонские мары живут в зоопарке 15 лет и активно размножаются. Живут они в павильоне для мелких приматов и пингвинов. Ранее начался брачный период у манулов. Самки и самцы заигрывают друг с другом. Лев, медведи и обезьяны совершили побег из Новосибирского зоопарка: появилось видео.

Видео: Новосибирский зоопарк.
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