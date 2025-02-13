В Новосибирском зоопарке на свет родились близнецы патагонских мар

Патагонские мары живут в зоопарке 15 лет и активно размножаются. Живут они в павильоне для мелких приматов и пингвинов. Ранее начался брачный период у манулов. Самки и самцы заигрывают друг с другом. Лев, медведи и обезьяны совершили побег из Новосибирского зоопарка: появилось видео.