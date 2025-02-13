В Новосибирском зоопарке на свет родились близнецы патагонских мар

Posted 13 февраля, 09:16
Published 13 февраля, 09:16
Modified 13 февраля, 09:18
Updated 13 февраля, 09:18
Две самки патагонских мар стали мамами. У каждой родилась двойня. Разница у малышей всего две недели, но они уже отличаются размерами. Эти животные растут достаточно быстро.
Самки стали хорошими матерями. Они оберегают не только свое потомство, но и своих сородичей: они накормят любого малыша.
Патагонские мары живут в зоопарке 15 лет и активно размножаются. Живут они в павильоне для мелких приматов и пингвинов. Ранее начался брачный период у манулов. Самки и самцы заигрывают друг с другом. Лев, медведи и обезьяны совершили побег из Новосибирского зоопарка: появилось видео.