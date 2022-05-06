Ретро-поезд «Эшелон Победы» приехал в Новосибирск 6 мая 2022

Ретро-поезд «Эшелон Победы» приехал в Новосибирск 6 мая 2022
Ретро-поезд «Эшелон Победы» приехал в Новосибирск 6 мая 2022
Сегодня, 14:19ГородФото: сайт Правительства НСО
Новосибирцы торжественно встретили ретро-поезд «Эшелон Победы» на вокзале Новосибирск-Главный днем 6 мая 2022 года. На месте событий побывали губернатор региона Андрей Травников, председатель Заксобрания области Андрей Шимкив, начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай и сенатор Владимир Городецкий.

Глава Новосибирской области Травников возложил цветы к мемориалу «Сибирякам, уходившим на фронт в годы Великой Отечественной войны». Он отметил тот вклад, который внесли железнодорожники в годы войны и вспомнил, как в первые дни они увеличили поток поездов и выгрузку угля. А также напомнил о подвигах горожан, врачей, сельских тружеников, работников колхозов и совхозов.

Кроме того, ЖД-предприятия занимались не только организацией перевозок, но производством оружия и боеприпасов. Основоположником скоростного вождения поездов стал новосибирец Николай Александрович Лунин. В 1941 году на фронт отправились тысячи железнодорожников, из которых 12 человек удостоили звания Героя Советского Союза.

Прибывший ретро-поезд «Эшелон Победы» стилизован под состав времён Великой Отечественной войны. В состав эшелона вошли паровоз серии Л, две грузовые платформы с военной техникой, крытый вагон с деревянным кузовом, два вагона из состава санитарного поезда.

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