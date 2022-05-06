Ретро-поезд «Эшелон Победы» приехал в Новосибирск 6 мая 2022

Глава Новосибирской области Травников возложил цветы к мемориалу «Сибирякам, уходившим на фронт в годы Великой Отечественной войны». Он отметил тот вклад, который внесли железнодорожники в годы войны и вспомнил, как в первые дни они увеличили поток поездов и выгрузку угля. А также напомнил о подвигах горожан, врачей, сельских тружеников, работников колхозов и совхозов.
Кроме того, ЖД-предприятия занимались не только организацией перевозок, но производством оружия и боеприпасов. Основоположником скоростного вождения поездов стал новосибирец Николай Александрович Лунин. В 1941 году на фронт отправились тысячи железнодорожников, из которых 12 человек удостоили звания Героя Советского Союза.
Прибывший ретро-поезд «Эшелон Победы» стилизован под состав времён Великой Отечественной войны. В состав эшелона вошли паровоз серии Л, две грузовые платформы с военной техникой, крытый вагон с деревянным кузовом, два вагона из состава санитарного поезда.