Ретро-поезд «Эшелон Победы» приехал в Новосибирск 6 мая 2022

Глава Новосибирской области Травников возложил цветы к мемориалу «Сибирякам, уходившим на фронт в годы Великой Отечественной войны». Он отметил тот вклад, который внесли железнодорожники в годы войны и вспомнил, как в первые дни они увеличили поток поездов и выгрузку угля. А также напомнил о подвигах горожан, врачей, сельских тружеников, работников колхозов и совхозов.