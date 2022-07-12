"Не по-пацански": скандал вокруг застройки Нижней Ельцовки власть не заинтересовал

Во вторник, 12 июля, в ходе внеочередной сессии горсовета Новосибирска депутат Виктор Стрельников попытался добиться от представителей мэрии и правительства Новосибирской области комментариев по фактам фальсификации в ходе общественного обсуждения проекта застройки микрорайона Нижняя Ельцовка в Советском районе города. По словам Стрельникова, активисты выявили "около 500 краденых аккаунтов" на портале Госуслуг, с помощью которых на портале "Электронная демократия" были оставлены положительные отзывы о проекте. Опираясь на эти данные, профильный комитет мэрии направил проект на утверждение в Совет депутатов Новосибирска.
"Где реакция со стороны области и города?", - потребовал объяснений депутат. Кроме того, Виктор Стрельников сделал предположение, что результаты были сфальсифицированы исходя из интересов застройщика (компании Д-54, прим. ред.), который профинансировал разработку проекта. В качестве доказательства своей гипотезы депутат процитировал одного из заместителей руководителя городского департамента строительства и архитектуры Алексея Кондратьева.
"Не по-пацански будет перекрашивать в "зеленку" (зона городских лесов, где строительство запрещено, прим. ред) проект той организации, которая его оплачивала", - по словам Стрельникова, такая фраза была произнесена чиновником в ходе одного из официальных совещаний и запротоколирована.
Кондратьев заметно смутился, но подчеркнул, что нет никакой связи между тем, каким образом оплачен проект и результатами общественного обсуждения.
В свою очередь, министр регионального развития Новосибирской области Игорь Яковлев сообщил, что не готов комментировать, занимаются ли правоохранительные органы расследованием материалов, которые предоставили активисты Нижней Ельцовки. "Но я этот вопрос обязательно задам", - пообещал министр.
Предлагаемый проект застройки территории микрорайона Нижняя Ельцовка предполагает существенное увеличение количества зон жилой застройки и даже возможный снос существующих домов. Кроме того, предполагается вырубка соснового бора в районе бывшего детского лагеря "Юный медик", в ареале которого выявлены представители флоры и фауны, занесенные в "Красную книгу".