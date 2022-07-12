"Не по-пацански": скандал вокруг застройки Нижней Ельцовки власть не заинтересовал

Во вторник, 12 июля, в ходе внеочередной сессии горсовета Новосибирска депутат Виктор Стрельников попытался добиться от представителей мэрии и правительства Новосибирской области комментариев по фактам фальсификации в ходе общественного обсуждения проекта застройки микрорайона Нижняя Ельцовка в Советском районе города. По словам Стрельникова, активисты выявили "около 500 краденых аккаунтов" на портале Госуслуг, с помощью которых на портале "Электронная демократия" были оставлены положительные отзывы о проекте. Опираясь на эти данные, профильный комитет мэрии направил проект на утверждение в Совет депутатов Новосибирска.