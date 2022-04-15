Строительство здания областного суда начали в Новосибирске

Строительство здания областного суда начали в Новосибирске
Строительство здания областного суда начали в Новосибирске
Сегодня, 15:13ГородФото: сайт Правительства НСО
Новое здание площадью 15,2 тыс. кв. м с 30 залами судебных заседаний строят на улице Кирова.

В Новосибирске стартовало строительство здания для областного суда на улице Кирова. В торжественной церемонии начала работ поучаствовали губернатор Андрей Травников, мэр Анатолий Локоть и заместитель полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Любовь Бурда.

Площадь нового здания Новосибирского областного суда составит 15,2 тыс. кв. м. В нем разместят 30 залов судебных заседаний, кабинеты и коридоры оснастят охранной системой, а также системами пожарной безопасности и видеоконференцсвязи. На объекте предусмотрены пандусы для маломобильных граждан.

Почетных гостей на месте встречала председатель суда Людмила Симанчева. Поприветствовал судейское сообщество и участников церемонии губернатор Новосибирской области. Он отметил, что рад давать страт началу крупного строительства. Ведь скоро на месте долгостроя появится современное здание для работы сотрудников суда.

Фото:сайт Правительства НСО

«Что касается трудностей, мы будем рядом, мы будем помогать, и уверен, что все это преодолеем. Мы будем внимательно следить за ходом строительства этого объекта, если нужно, даже поправлять. Хочется пожелать, чтобы все сложности, которые будут возникать, мы дружно преодолели», – подчеркнул Губернатор.

Отметим, новое здание правосудия строят в Новосибирске в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы».

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