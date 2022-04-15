Строительство здания областного суда начали в Новосибирске

В Новосибирске стартовало строительство здания для областного суда на улице Кирова. В торжественной церемонии начала работ поучаствовали губернатор Андрей Травников, мэр Анатолий Локоть и заместитель полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Любовь Бурда.
Площадь нового здания Новосибирского областного суда составит 15,2 тыс. кв. м. В нем разместят 30 залов судебных заседаний, кабинеты и коридоры оснастят охранной системой, а также системами пожарной безопасности и видеоконференцсвязи. На объекте предусмотрены пандусы для маломобильных граждан.
Почетных гостей на месте встречала председатель суда Людмила Симанчева. Поприветствовал судейское сообщество и участников церемонии губернатор Новосибирской области. Он отметил, что рад давать страт началу крупного строительства. Ведь скоро на месте долгостроя появится современное здание для работы сотрудников суда.
«Что касается трудностей, мы будем рядом, мы будем помогать, и уверен, что все это преодолеем. Мы будем внимательно следить за ходом строительства этого объекта, если нужно, даже поправлять. Хочется пожелать, чтобы все сложности, которые будут возникать, мы дружно преодолели», – подчеркнул Губернатор.
Отметим, новое здание правосудия строят в Новосибирске в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы».