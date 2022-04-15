Строительство здания областного суда начали в Новосибирске

«Что касается трудностей, мы будем рядом, мы будем помогать, и уверен, что все это преодолеем. Мы будем внимательно следить за ходом строительства этого объекта, если нужно, даже поправлять. Хочется пожелать, чтобы все сложности, которые будут возникать, мы дружно преодолели», – подчеркнул Губернатор.