«Спящим» террористам «Аль-Каиды»* вынесли приговор в Новосибирске - решение суда

«Спящим» террористам «Аль-Каиды»* вынесли приговор в Новосибирске - решение суда
«Спящим» террористам «Аль-Каиды»* вынесли приговор в Новосибирске - решение суда
Сегодня, 12:16КриминалЭмилия КаплунскаяФото: УФСБ России по Новосибирской области

«Спящих» террористов «Аль-Каиды»* осудили в суде Новосибирска

Новосибирский суд озвучил приговор организатору и участникам организации «Содиклар»* (запрещённой международной террористической организацией). «Спящая ячейка» вербовала наемников для действия против правительства в Сирии и Афганистане. Информацию предоставили в УФСБ по региону.

В 2020 году были задержаны организаторы «спящей ячейки». Террористическую организацию основали в 2012 году – ее главарем был гражданин России Умар Хасанов. Через время он привлек еще двух подельников.

«Сообщники занимались вербовкой наемников для боевых действий против правительственных сил на территориях Афганистана и Сирии, финансировали международные террористические организации, обучали вооруженному джихаду, распространяли террористические идеи с целью построения “всемирного халифата”»,

сообщают в УФСБ.

Кроме того, Хасанов являлся организатором группировки «ГТА» в Москве. С помощью незаконной деятельности он зарабатывал и отправлял деньги в международные террористические организации. Тогда правоохранители выяснили подлинную личность Умара Хасанова - он оказался в международном розыске за участие в деятельности организации «Исламская партия Туркестана»* (международная запрещённая террористическая организация, которая действовала в странах ближнего зарубежья в 2006-2007 годах).

1-й Восточный окружной военный суд приговорил Хасанова к пожизненному заключению в колонии. Его подельники получили по 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, приговор главарям секты Виссариона скоро озвучат в Новосибирске. Уголовное дело руководителей секты «Община Виссариона» (запрещенной на территории РФ) направлено в суд с обвинительным приговором. На скамье подсудимых – глава организации Сергей Торопа, его пресс-секретарь Вадим Редькин и руководитель школы Владимир Ведерников. Их арестовали еще в 2020 году. Главари с 1991 года обманывали людей, манипулировали, давили психологически и издевались физически. Под манипуляциями находились более 5 тысяч последователей.

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