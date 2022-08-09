Новосибирцы – «фашисты», секта Виссариона, умершая пенсионерка в погребе – итоги дня

Во вторник, 9 августа в Новосибирске произошло множество разных инцидентов. Atas.info собрал самые интересные из них – скоро главарям секты Виссариона вынесут приговор, новосибирцев считают «фашистами» в Казахстане и старушка погибла в собственном погребе.

Приговор главарям секты Виссариона скоро озвучат в Новосибирске Уголовное дело руководителей секты «Община Виссариона» (запрещенной на территории РФ) направлено в суд с обвинительным приговором. На скамье подсудимых – глава организации Сергей Торопа, его пресс-секретарь Вадим Редькин и руководитель школы Владимир Ведерников. Их арестовали еще в 2020 году. Главари с 1991 года обманывали людей, манипулировали, давили психологически и издевались физически. Под манипуляциями находились более 5 тысяч последователей. Казахстанцы назвали новосибирцев «фашистами» за поддержку спецоперации на Украине В Павлодарской области жителей города Новосибирска называют «фашистами». Причиной тому стала буква "Z". Из-за русофобии сибиряков просят покинуть Казахстан в грубой форме. По словам мужчины из Новосибирска, в стране их встретили очень недружелюбно и с агрессией, а все из-за того, что на их автомобиле был символ поддержки спецоперации. Интересно, что представитель одной из казахстанских диаспор в России заявила редакции, что граждане России сами виноваты в своем поведении - они приехали с провокацией. 80-летняя пенсионерка из Новосибирска отравилась и умерла в своем погребе Трагичную весь сообщили сотрудники МАСС, а сам инцидент произошел в Октябрьском районе. Старушка решила самостоятельно просушить погреб, но задохнулась угарным газом. Тревогу забили соседи, которые не увидели бабушку какое-то время. Спасателям пришлось лишь констатировать смерть. Тело пенсионерки достали с помощью альпснаряжения. Напомним, сотрудница полиции расклеила по Новосибирску интимные фото любовницы бойфренда. До этого обе были задействованы в любовном треугольнике. Парень то бросал одну, то возвращался к другой и так по кругу. В итоге сотрудница МВД решила не сдаваться, скачала фото из переписки парня и расклеила их по городу.

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