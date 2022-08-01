НГПУ, НГМУ, Сибстрин, Ранхигс списки поступивших 2022 опубликовали вузы Новосибирска

НГПУ, НГМУ, Сибстрин, Ранхигс списки поступивших 2022 опубликовали вузы Новосибирска
НГПУ, НГМУ, Сибстрин, Ранхигс списки поступивших 2022 опубликовали вузы Новосибирска
Вчера, 08:54ОбразованиеЭмилия КаплунскаяФото: atas.info
Новосибирские вузы уже опубликовали списки поступивших абитуриентов в 2022 году. Посмотреть их можно на официальных сайтах, подробнее – в Atas.info.

Приемная кампания в вузы Новосибирска закончилась, будущие студенты подали документы на специальности в разные университеты, а списки поступивших уже опубликованы на сайтах учебных заведений.

НГПУ, НГМУ, Сибстрин, Ранхигс – чтобы посмотреть списки поступивших абитуриентов на этих сайтах, необходимо открыть раздел «Абитуриентам». Далее ищем «список поступивших», «рейтинг поступивших» или «пофамильный список поступающих». Для удобства, можно перейти на сайты по активным ссылкам (нажмите на университеты вначале абзаца).

Далее перед вами откроются разные специальности и направления - смотрите, куда подавали документы. В списках есть либо фамилии, либо номер вашего СНИЛСа. Отметим, что списки опубликовали не все университеты Новосибирска, но их стоит ждать со дня на день.

Первыми публикуют поступивших без вступительных экзаменов. Списки на зачисления появляются не все сразу. Это относится как к бакалавру, так и магистратуре, аспирантуре. Результаты после вступительных экзаменов появляются ближе к 10-15 августа.

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