Учителя бегут из школы №32 в Новосибирске – в чём причина

Учителя бегут из школы №32 в Новосибирске – в чём причина
Учителя бегут из школы №32 в Новосибирске – в чём причина
Сегодня, 08:46ОбразованиеЭмилия КаплунскаяФото: Медиахолдинг1MiДети теряют классных руководителей, а родители этим возмущены

Родители пожаловались на увольнения учителей из школы №32 в Новосибирске

В Новосибирске родители школьников пожаловались на массовое увольнение педагогов из учебного заведения №32, о чем написали в группе ВКонтакте ТОС «Добролюбовский».

По словам новосибирцев, учителя начали уходить из школы в Октябрьском районе. В чем причина – не понятно. Однако родители уже забили тревогу.

«Трое моих ребятишек учатся в ней уже в 4, 2 и 8 классах. За последние 2 месяца младшая и старший остались без классных руководителей, которые проработали в школе очень много лет. Из школы массово бегут учителя! Что же такое происходит? Как детям учиться с 1 сентября? С апреля уволилось большое количество педагогов, классам не хватает учителей»,

написала одна из родительниц.

Кроме того, руководство школы не реагирует на данную проблему. Чтобы перевести ребенка, в других учебных заведениях нет мест. При этом на жалобу откликнулась и мэрия Новосибирска. В сообщении указано, что данный вопрос передали в департамент образования.

Напомним, Атас.инфо ранее рассказывал про ТОП-12 школ Новосибирской области по числу стобалльников. В рейтинге школ Новосибирской области по числу выпускников, получивших 100 баллов в ходе сдачи Единого государственного экзамена-2022, с серьезным отрывом лидирует СУНЦ НГУ.

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