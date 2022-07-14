Андрей Шимкив прокомментировал, почему депутаты критикуют Владимира Знаткова

"Это не секрет. Хотя сегодня и прозвучало, что все с нами согласовывали. Да семь поликлиник согласовывали, инфекционную больницу - нет. Поэтому все было сказано. Я никогда от своих слов не отказываюсь", - ответил Андрей Шимкив.