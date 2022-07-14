Андрей Шимкив прокомментировал, почему депутаты критикуют Владимира Знаткова

7 июля 2022 на 23 сессии депутат Вячеслав Илюхин заявил с трибуны Законодательного собрания о "преступной схеме", в которой он подозревает Правительство Новосибирской области. Илюхин заявил это публично в связи с решениями, принятыми под руководством Владимира Знаткова.
12 июля на комитете по строительству, ЖКХ и тарифам председатель Закособрания Андрей Шимкив нелицеприятно высказался о Владимире Знаткове в связи с пробуксовкой ГЧП-проекта семи поликлиник.
Сегодня, 14 июля, депутаты публично обозначили, что Владимир Знатков не предоставил информацию о строительстве поликлиник. Она должна была быть предоставлена "в понедельник". Означают ли эти сигналы неприятие Владимира Знаткова со стороны депутатского корпуса корреспондента Атас.инфо поинтересовался у спикера Заксобрания Андрея Шимкива, который на комитете обронил фразу, в которой сквозит недоверие к Владимиру Знаткову.
"Это не секрет. Хотя сегодня и прозвучало, что все с нами согласовывали. Да семь поликлиник согласовывали, инфекционную больницу - нет. Поэтому все было сказано. Я никогда от своих слов не отказываюсь", - ответил Андрей Шимкив.
На вопрос, может ли непринятие депутатского корпуса повлиять на кадровые перспективы высокопоставленного чиновника, председатель ответил так:
"Это решение губернатора. Пусть он смотрит, видит и думает. Это не наш вопрос. Мы готовы работать с любым министром и с любым первым замом, но обманывать нас не получится", - заявил председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив.
Напомним, на прошлой сессии Заксобрания встал вопрос о сроках строительства 7-ми поликлиник по концессии. Одной из причин назвали увеличения стоимости ресурсов. За финансовую часть должен был отчитаться Владимир Знатков, однако этого не произошло.