Штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 20 апреля 2022

Специальные группы начали штурм завода «Азовсталь», заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 19 апреля. «Штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, они уже приступили к своей работе», — цитируют его слова РИА Новости.
«Вооруженные Силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 14:00 мск 20 апреля 2022 года прекратить боевые действия и сложить оружие», — заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев 19 апреля.
19 апреля стало известно, что подразделения ДНР вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной завода «Азовсталь».
Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Он взят под контроль, но бои продолжаются вокруг завода «Азовсталь», где остаются части националистического полка «Азов», против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе превращен в укрепрайон. «Завод «Азовсталь» превратили в крепость за восемь лет. Даже стальные листы, которые производил завод, использовали, чтобы обшить изнутри долговременные огневые точки, убежища и переходы в тоннелях. Там под землей еще одна «Азовсталь». Это было создано еще при Советской власти, но они восемь лет они его оборудовали. Легких боев там не будет», - пояснял в интервью Atas.info ветеран Афганистана, орденоносец, зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.
«В Мариуполе остались последние очаги обороны и положение обороняющихся резко ухудшилось. Они испытывают нехватку боеприпасов, продовольствия и всего прочего. Видимо, приближается финал, возможности вырваться у них нет. Но сроки выбивания их с «Азовстали» трудно предсказуемы с учетом разветвленной сети подземных сооружений», - цитируют «Известия» директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина.
По основному укрепрайону украинских боевиков наносят массированные удары бойцы Народной милиции ДНР, российская авиация совершает точечные бомбардировки по объектам предприятия. Украинские боевики едва ли не каждый день пытаются вырваться из окружения — на окраинах промзоны они действуют малыми группами, однако их попытки прорыва успешно подавляются, сообщили «Известия» 18 апреля.
Ранее, по информации Минобороны РФ, под Мариуполем неоднократно сбивали вертолеты, отправленные для эвакуации командиров нацполка «Азов».