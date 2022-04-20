Штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 20 апреля 2022

«Азовсталь» в Мариуполе начали штурмовать специальные группы, подобранные специально для этого объекта. 20 апреля Вооруженные силы РФ снова предлагают украинским подразделениям, оставшимся на заводе, сдаться с 14:00 мск.

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