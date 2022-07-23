Скандально известная депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова покинула Россию

Депутат Совета депутатов Новосибирска Хельга Пирогова уехала в Казахстан, сообщает телеграм-канал Политика.Today. Поводом стала информация о возбуждении в отношении Пироговой уголовного дела за дискредитацию Вооруженных сил России.
Ранее в отношении депутата был составлен протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ. Ей вменяют в вину запись в Twitter, которая содержит оскорбительные высказывания в адрес военных, погибших в ходе спецоперации на Украине.
Таким образом, уже два депутата новосибирского горсовета покинули родину. Ранее эмигрировал Сергей Бойко, который сейчас находится в Мексике.
Оба беглых депутата принадлежат к оппозиционной "Коалиции 2020". Их депутатские полномочия продолжают действовать.