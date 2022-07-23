Скандально известная депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова покинула Россию

Хельга Пирогова уехала за границу сразу же, как стало известно о возбуждении в ее отношении уголовного дела за дискредитацию российской армии. Ранее эмигрировал другой депутат горсовета, Сергей Бойко

Депутат Совета депутатов Новосибирска Хельга Пирогова уехала в Казахстан, сообщает телеграм-канал Политика.Today. Поводом стала информация о возбуждении в отношении Пироговой уголовного дела за дискредитацию Вооруженных сил России. Ранее в отношении депутата был составлен протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ. Ей вменяют в вину запись в Twitter, которая содержит оскорбительные высказывания в адрес военных, погибших в ходе спецоперации на Украине. Таким образом, уже два депутата новосибирского горсовета покинули родину. Ранее эмигрировал Сергей Бойко, который сейчас находится в Мексике. Оба беглых депутата принадлежат к оппозиционной "Коалиции 2020". Их депутатские полномочия продолжают действовать.

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