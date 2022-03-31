Травников опроверг дефицит лекарств в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в перерыве сессии Законодательного собрания ответил на вопрос журналиста Atas.info о поставках лекарств в регион – «острых дефицитов нет», - заявил он.
«Ситуация контролируемая. Понятно, что нам приходится реагировать на возникновение повышенного спроса на те или другие наименования и обеспечивать дополнительные поставки, обеспечивать замены тех наименований, которые зависли в логистических цепочках», - сказал Травников.
В настоящее время острых дефицитов в регионе не наблюдается, объяснил губернатор. По его словам, система здравоохранения, первичное звено и клинический уровень обеспечены запасами лекарственных средств на полгода вперед.
Напомнил, что 29 марта появилась информация, что из новосибирских аптек пропали жизненно важные лекарства для пациентов с болезнью Паркинсона. Многие люди не могли найти известные наименования препаратов для лечения.
Спустя некоторое время в Росздравнадзоре опровергли эту информацию, заявив, что в регионе есть более 14 тысяч упаковок лекарств для лечения больных Паркинсоном.