Травников опроверг дефицит лекарств в Новосибирской области

Травников опроверг дефицит лекарств в Новосибирской области
Травников опроверг дефицит лекарств в Новосибирской области
Сегодня, 11:52ПолитикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Система здравоохранения Новосибирской области обеспечена лекарствами на полгода вперед

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в перерыве сессии Законодательного собрания ответил на вопрос журналиста Atas.info о поставках лекарств в регион – «острых дефицитов нет», - заявил он.

«Ситуация контролируемая. Понятно, что нам приходится реагировать на возникновение повышенного спроса на те или другие наименования и обеспечивать дополнительные поставки, обеспечивать замены тех наименований, которые зависли в логистических цепочках», - сказал Травников.

В настоящее время острых дефицитов в регионе не наблюдается, объяснил губернатор. По его словам, система здравоохранения, первичное звено и клинический уровень обеспечены запасами лекарственных средств на полгода вперед.

Напомнил, что 29 марта появилась информация, что из новосибирских аптек пропали жизненно важные лекарства для пациентов с болезнью Паркинсона. Многие люди не могли найти известные наименования препаратов для лечения.

Спустя некоторое время в Росздравнадзоре опровергли эту информацию, заявив, что в регионе есть более 14 тысяч упаковок лекарств для лечения больных Паркинсоном.

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