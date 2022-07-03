Распродажа ИКЕА 5 июля 2022: каталог оставшихся товаров для Новосибирска

Шведские магазины IKEA окончательно закрылись в России. Однако компания начнет онлайн-распродажу товаров с 5 июля. Купить можно мебель, текстиль, мягкие игрушки, а также декор для дома, подробнее разобрался Atas.info.

IKEA в Новосибирске распродает свои товары, чтобы освободить свои склады. Самая первая распродажа была закрытой – для сотрудников магазинов. С 5 июля товары могут купить и обычные покупатели. Большинство вещей продадут по сниженной цене, но в основном цены останутся на прежнем уровне. Бренды «Zara», «Stradivarius» и «Massimo Dutti» вернулись в Новосибирске – где купить Что купить на распродаже в IKEA (ИКЕА) Новосибирцы во всю готовятся к масштабной распродаже долгожданных товаров из ИКЕА. Большинство хочет приобрести мебель, текстиль и мягкие игрушки. Набольшей популярностью также пользуются торшеры, люстры и элементы декора. Одним из самых популярных товаров – это кресло-качалка “Поэнг”, шкафы для одежды, белая кружка ФЭРГРИК, а также стеллаж "Билли". Все принадлежности распродают на маркетплейсах, к примеру, на Wildberries знаменитые акулы из ИКЕА стоят уже почти 20 000 рублей. Напомним, ранее новосибирцы рассказали, что планируют купить на распродаже IKEA. В основном они планируют купить недорогую малогабаритную мебель, светильники и предметы для хранения одежды и мелких вещей на распродаже IKEA 5 июля.

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