Распродажа ИКЕА 5 июля 2022: каталог оставшихся товаров для Новосибирска

IKEA в Новосибирске распродает свои товары, чтобы освободить свои склады. Самая первая распродажа была закрытой – для сотрудников магазинов. С 5 июля товары могут купить и обычные покупатели. Большинство вещей продадут по сниженной цене, но в основном цены останутся на прежнем уровне.
Что купить на распродаже в IKEA (ИКЕА)
Новосибирцы во всю готовятся к масштабной распродаже долгожданных товаров из ИКЕА. Большинство хочет приобрести мебель, текстиль и мягкие игрушки. Набольшей популярностью также пользуются торшеры, люстры и элементы декора.
Одним из самых популярных товаров – это кресло-качалка “Поэнг”, шкафы для одежды, белая кружка ФЭРГРИК, а также стеллаж "Билли". Все принадлежности распродают на маркетплейсах, к примеру, на Wildberries знаменитые акулы из ИКЕА стоят уже почти 20 000 рублей.
Напомним, ранее новосибирцы рассказали, что планируют купить на распродаже IKEA. В основном они планируют купить недорогую малогабаритную мебель, светильники и предметы для хранения одежды и мелких вещей на распродаже IKEA 5 июля.