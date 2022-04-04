Поиски пропавшего после школы 13-летнего подростка завершены в Новосибирске

Поиски пропавшего после школы 13-летнего подростка завершены в Новосибирске
Поиски пропавшего после школы 13-летнего подростка завершены в Новосибирске
Сегодня, 04:31ОбществоФото: «ЛизаАлерт»
Волонтеры поблагодарили всех, кто помогал в поисках мальчика.

В Новосибирске нашли пропавшего 13-летнего подростка. Об этом передают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, мальчик пропал 1 апреля 2022 года. По словам волонтеров, он ушел в школу, потом предупредил родителей, что какое-то время прогуляется с друзьями, но в итоге домой так и не вернулся.

Родители рассказали, что ранее их сын никогда из дома не убегал и на учете в ПДН не состоит. Сегодня, 4 апреля стало известно, что мальчика нашли.

«Найден, жив! Большое спасибо всем, кто принимал участие в поиске, выезжал на автономные задачи, распространял информацию в сети и делал репосты!» - заявили волонтеры.

Подробности, где именно был школьник, неизвестны.

Напомним, ранее под Новосибирском пропал 12-летний мальчик. Всю ночь его искали волонтеры. Выяснилось, что подросток ночевал у своих знакомых.

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