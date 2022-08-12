Русофобия, медведи и возвращение масочного режима: что пугает больше в Новосибирске

Жителей Новосибирска в Павлодарской области Республики Казахстан 10 августа назвали «фашистами» и просили покинуть их родину за поддержку спецоперации на Украине – у них была наклейка «Z» на стекле автомобиля.
Представитель одной из казахстанских диаспор в России заявила редакции, что граждане России сами виноваты в своем поведении - они приехали с провокацией. После этого политолог Игорь Шестаков объяснил, что такого отношения на самом деле много нет – это в основном молодые граждане или некоторые слои населения.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал вернуть масочный режим в Новосибирской области из-за роста заболеваемости коронавирусом. Речь идет о возвращении масок при проезде в общественном транспорте.
Медведи не оставляют в покое жителей Новосибирской области
Новосибирский охотник Денис Иванов за всю свою жизнь встретил трех медведей, но ему удалось выжить. Мужчина рассказал, что первый раз он встретил косолапого хищника в одном из северных районов – животное вышло внезапно из чащи леса, но он не заинтересовался им и просто ушел, а в остальные разы он видел их издалека. Стоит заметить, что медведи встречаются новосибирцам в последнее время очень часто, а недавно косолапый даже разорвал одну корову.