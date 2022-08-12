Русофобия, медведи и возвращение масочного режима: что пугает больше в Новосибирске

В Новосибирске с 8 по 12 августа произошли громкие скандалы из-за возникшей русофобии в отношении жителей Новосибирска в странах Центральной Азии, а также многих пугают медведи и возвращение масочного режима.

Почему в Казахстане и других странах Центральной Азии появилась русофобия в отношении жителей Новосибирска? Жителей Новосибирска в Павлодарской области Республики Казахстан 10 августа назвали «фашистами» и просили покинуть их родину за поддержку спецоперации на Украине – у них была наклейка «Z» на стекле автомобиля. Представитель одной из казахстанских диаспор в России заявила редакции, что граждане России сами виноваты в своем поведении - они приехали с провокацией. После этого политолог Игорь Шестаков объяснил, что такого отношения на самом деле много нет – это в основном молодые граждане или некоторые слои населения. Масочный режим вернут в Новосибирской области: когда это произойдет в 2022 году Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал вернуть масочный режим в Новосибирской области из-за роста заболеваемости коронавирусом. Речь идет о возвращении масок при проезде в общественном транспорте. Медведи не оставляют в покое жителей Новосибирской области Новосибирский охотник Денис Иванов за всю свою жизнь встретил трех медведей, но ему удалось выжить. Мужчина рассказал, что первый раз он встретил косолапого хищника в одном из северных районов – животное вышло внезапно из чащи леса, но он не заинтересовался им и просто ушел, а в остальные разы он видел их издалека. Стоит заметить, что медведи встречаются новосибирцам в последнее время очень часто, а недавно косолапый даже разорвал одну корову.

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