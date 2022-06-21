Бесследно исчезла: под Новосибирском пропала 83-летняя бабушка - она не здорова

Бесследно исчезла: под Новосибирском пропала 83-летняя бабушка - она не здорова
Бесследно исчезла: под Новосибирском пропала 83-летняя бабушка - она не здорова
21 июня, 09:26ОбществоФото: «ЛизаАлерт»

83-летняя пенсионерка в белых полуботинках пропала под Новосибирском

В Бердске Новосибирской области пропала 83-летняя пенсионерка Римма Алексеевна Басун (Бабушкина), сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По данным волонтеров, пожилая женщина исчезла поздним вечером 20 июня 2022 года. Она ушла из частного дома в микрорайоне Новый поселок в неизвестном направлении. Уточняется, что в момент ухода пропавшей, дома родных не было.

Женщина имеет проблемы со здоровьем. Она дезориентирована в пространстве. Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, просьба позвонить на единый номер 112 или в поисковой отряд 8-800-700-54-52.

Приметы женщины: рост 150 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, голубые глаза. Была одета в серо-чёрную кофту, чёрные штаны и белые полуботинки.

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