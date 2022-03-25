19-летнюю студентку Елизавету Безлуцкую разыскивают несколько дней в Новосибирске

В день пропажи она ушла на учебу, но в университете она так и не появилась.

В Новосибирске 21 марта пропала 19-летняя студентка Елизавета Безлуцкая. Об этом проинформировали в поисковом отряде «Лиза Алерт». В последний раз девушку видели в Ленинском районе. В день пропажи она пошла на учебу, но в университете она так и не появилась. Родственники Елизаветы заявили в полицию. 23 марта, пользователи социальных сетей заметили, что девушка появлялась в интернете после своей пропажи. Последний раз в сети она была в 16:58 позавчера. Сейчас знакомые Елизаветы рассказали, что ее телефон выключен, а на связь она ни с кем не выходила. При этом некоторые предположили, что в интернете появлялась не сама девушка, а ее близкие. По словам бывших одноклассников сибирячки, пропавшая не из тех, кто будет давать такой повод волнения родным. Елизавету Безлуцкую разыскивают по приметам: рост – 170 см, телосложение – нормальное, глаза – карие, cтрижка каре. В день пропажи на ней был длинный чёрный пуховик, джинсы, вязаная шапка чёрного цвета и замшевые ботинки. В группе «Лиза Алерт» просят сообщить всех, что кому известно о местонахождении пропавшей. Просьба позвонить по номеру: 8-800-700-54-52, который работает круглосуточно и бесплатно.

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