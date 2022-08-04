Хищные клопы вместо пестицидов: зачем в Новосибирске выращивают насекомых-убийц

Мы ничего не придумываем, мы все берем из природы. Те же божьи коровки, златоглазки, они есть в природе, просто их может быть недостаточно. Но в любом случае, если это хищники или паразиты, если у них не будет естественного корма, то они не будут дальше развиваться, и их численность будет сокращаться. То есть, численность полезных видов насекомых зависти от численности вредителей. А поскольку мы сами нарушаем этот баланс, когда мы выращиваем растения в большом количестве, мы создаем условия для размножения вредителей. Соответственно, мы должны обратно вернуться к этому балансу.