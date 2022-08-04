Хищные клопы вместо пестицидов: зачем в Новосибирске выращивают насекомых-убийц

При выращивании огородных и садовых культур создаются благоприятные условия для размножения на них вредителей. Всевозможные виды тлей, гусениц, личинки жуков создают угрозу для урожая. Традиционно для борьбы с ними используют химические инсектициды. Новосибирские ученые предлагают отказаться от опасных для природы и человека ядов и вместо них использовать хищных насекомых. Изучением подобных способов и разработку рекомендаций по их практическому использованию занимаются в Сибирском федеральном научном центре агробиотехнологий. О сути метода в интервью Atas.info рассказала заведующая лабораторией биологического контроля фитофагов и фитопатогенов Ирина Андреева.
Вы говорите, что в вашей лаборатории находятся так называемый полезные насекомые. Что это такое и в чем их польза?
Полезные насекомые, с точки зрения защиты растений, это те виды, которые являются энтомофагами. То есть, питаются другими насекомыми, в том числе, вредителями. Эти виды мы изучаем и применяем в целях защиты растений – сельскохозяйственных, огородных, садовых.
Зачем же их изучать и разводить, если они в природе есть? Пусть бы там размножались и ели своих естественных врагов.
Да, в природе обитают разные виды насекомых-энтомофагов, которые, кстати, бывают как хищными, так и паразитическими видами. Но зачастую в природных условиях их бывает недостаточно для подавления высокой численности вредителей. То есть, когда мы высаживаем какие-то культуры в большом количестве, мы создаем благоприятные условия для развития вредителей. И они начинают массово размножаться. А природные популяции энтомофагов часто не успевают размножиться в достаточном количестве и подавить их численность. Поэтому в биолабораториях или на биофабриках специально разводят самые основные, эффективные виды энтомофагов и потом выпускают их в природу, на садовых участках можно применять в теплицах.
Ваши подопечные, это кто? Они все жители Сибири?
У нас в лаборатории содержатся как наши местные, аборигенные виды, это хищные клопы, клопы-охотники, различные виды златоглазок, различные виды божьих коровок. А есть виды, интродуцированные из других стран. Как, например, хищный клоп подизус, который обитает в Северной Америке, и в свое время его специально привезли в нашу страну для борьбы с колорадским жуком. Но в основном такие исследования и эксперименты проводились в европейской части страны, например, в Краснодарском крае. А сейчас мы в Сибири испытываем эффективность этого клопа, испытываем способы применения его на полях картофеля.
Насколько ваши разработки уже практически применяются?
В тепличных комбинатах применение энтомофагов уже неотъемлемая часть, чтобы сократить или полностью исключить использование химических пестицидов, поскольку там продукция овощная или ягодная используется в свежем виде. Поэтому там и божьи коровки, и златоглазки, и хищные клопы, и паразитические виды насекомых применяются очень активно. Их можно приобретать и выпускать и в открытый грунт даже на своих садовых участках.
Иными словами, ваши исследования имеют сугубо прикладное значение?
В целом, да. Есть, конечно, и фундаментальные составляющие, где мы изучаем жизненный цикл, какие-то биологические особенности.
Но возникает вопрос – не нарушается ли природный баланс, когда мы выпускаем в природу дополнительно большое количество насекомых?
Мы ничего не придумываем, мы все берем из природы. Те же божьи коровки, златоглазки, они есть в природе, просто их может быть недостаточно. Но в любом случае, если это хищники или паразиты, если у них не будет естественного корма, то они не будут дальше развиваться, и их численность будет сокращаться. То есть, численность полезных видов насекомых зависти от численности вредителей. А поскольку мы сами нарушаем этот баланс, когда мы выращиваем растения в большом количестве, мы создаем условия для размножения вредителей. Соответственно, мы должны обратно вернуться к этому балансу.
Мы восстанавливаем биологическое равновесие в природе и никакого вреда не приносим. Но естественно, для этого всегда нужно проводить исследования. Поскольку бывают случаи, когда некоторые виды энтомофагов бывают агрессивными. Допустим, в своей среде, в другом регионе они не размножаются в большом количестве, поскольку у энтомофагов тоже есть свои естественные враги. А завозя их в другой регион, где врагов у них нет, можно получить размножение в большом количестве. Поэтому, подчеркну, нужно обязательно проводить такие исследования.
Исходим из культуры, которую нужно защищать, из вредителей, которые повреждают эту культуру, проводим учет их численности и в дальнейшем уже рассчитываем, какое количество энтомофагов необходимо выпустить на ту или иную площадь. Критерием оптимальности служит соотношение хищник/жертва. Допустим, в случае с картофелем эффективным является показатель один хищник к 30-40 личинкам колорадского жука. И в таком случае уже можно не проводить дополнительные защитные мероприятия.