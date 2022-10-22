В пятницу, 21 октября первые эшелоны с призванными в рамках частичной мобилизации отправились на фронт из Новосибирской области. "Мы будем сопровождать их, оказывать поддержку семьям мобилизованных, всем воинским подразделениям, которые составлены из жителей Новосибирской области. В добрый путь!", - написал губернатор Травников в своем телеграм-канале. А двумя днями ранее мобилизованные стали получать на свои карты единовременные выплаты из регионального бюджета в размере 100 тысяч рублей.