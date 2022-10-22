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Эшелоны на фронт, громкий арест и смерть младенца: неделя в Новосибирске

Сегодня, 04:41
Фото: atas.info
Новости мегаполиса на этой неделе были как печальные, так и положительные
Уходящая неделя в Новосибирске была богата на громкие события: арестовали директора Кудряшовского мясокомбината, пообещали повысить зарплаты бюджетникам, новый скандал в печально известном роддоме. Подробности в обзоре Atas.info

Уходящая неделя запомнилась новосибирцам не только резким ухудшением погоды и окончательным вступлением осени в свои права. Мы составили краткий дайджест наиболее заметных событий последних дней.

Мобилизованных стали отправлять на фронт

В пятницу, 21 октября первые эшелоны с призванными в рамках частичной мобилизации отправились на фронт из Новосибирской области. "Мы будем сопровождать их, оказывать поддержку семьям мобилизованных, всем воинским подразделениям, которые составлены из жителей Новосибирской области. В добрый путь!", - написал губернатор Травников в своем телеграм-канале. А двумя днями ранее мобилизованные стали получать на свои карты единовременные выплаты из регионального бюджета в размере 100 тысяч рублей.

Уровень базовой готовности введен в регионе

Уровень базовой готовности ввел Владимир Путин в Новосибирской области своим указом от 19 октября. Как это отразиться на жителях области, читайте нашем материале. Всего таких уровней, различающихся по степени возможных ограничений, четыре. Чем они отличаются и в каких регионах введены, можно узнать здесь.

Арест директора Кудряшовского мясокомбината

На этой неделе силовики задержали руководителя крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия в регионе, директора АО "Кудряшовское" Владимира Гавриленко. Позже суд отправил бизнесмена в СИЗО на два месяца. Он проходит подозреваемым в рамках нескольких уголовных дел, связанных в загрязнениями почвы, воды и уничтожения леса. Предположительно, причина экологических ЧП – сброс отходов свинокомплекса, который входит в состав АО "Кудряшовское".

Рост зарплат бюджетников

В понедельник, 17 октября, было объявлено об индексации зарплат работников бюджетной сферы в Новосибирской области. Они вырастут на 4%. Это уже второе повышение заработной платы бюджетников в 2022 году. Ранее она была проиндексирована на 10%.

Разрешение скандала с отоплением Плющихинского микрорайона

На этой неделе "Сибирская энергетическая компания" начала подавать тепло в дома жителей Плющинского микрорайоне. Ранее трубопровод был заблокирован сотрудниками компании "Дискус", застройщика жилмассива. Строители решили запитать систему отопления от своей котельной, в результате батареи во многих квартирах оставались холодными. Компании продолжают выяснять отношения в арбитражном суде.

Новорожденный ребенок скончался в роддоме

Об утрате младенца написала в соцсетях его мама. Женщина уверена, что её ребенок умер в родильном доме №6, якобы из-за ошибки врачей. Следком объявил о начале расследования. Все подробности жуткой истории тут. Ранее этот роддом уже оказывался в центре скандала – в августе 2022 года во время родов из утробы пациентки младенец выпал прямо на бетонный пол и получил травмы.

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