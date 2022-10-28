Метро подорожает, голодающие дети, завершение мобилизации - Новосибирск 28 октября

В Новосибирске могут увеличиться стоимость проезда в метро до 35 рублей. По словам начальник метрополитена Аркадия Чмыхайло, такая мера помогла бы обновить старые вагоны и турникеты.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, как будут отмечать Новый год в Новогодней столице России.
В новосибирском детском саду № 17 «Ягодка» родители возмутились скудным рационом питания, Роспотребнадзор организовал проверку и нашел ряд нарушений.
Новосибирские рестораторы и предприниматели украшают входные группы своих заведений тыквами и черепами накануне Дня всех святых. Смотрим, как преобразились центральные улицы города в преддверии Хэллоуина.
Мэрия Новосибирска намерена взять кредит в 500 млн рублей на погашение муниципальных долгов.
Одной из главных повесток бизнес-форума «Дни ритейла в Сибири» стал вопрос демонтажа киосков-дистрибьютеров печатной прессы в Новосибирске. Президент ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов назвал эту проблему политической.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.