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Метро подорожает, голодающие дети, завершение мобилизации - Новосибирск 28 октября

Сегодня, 15:47
Фото: Wikimedia
Новосибирская опера
Журналисты Atas.info напоминают главные новости Новосибирска в пятницу.

В Новосибирске могут увеличиться стоимость проезда в метро до 35 рублей. По словам начальник метрополитена Аркадия Чмыхайло, такая мера помогла бы обновить старые вагоны и турникеты.

Резкое увеличение стоимости проезда в новосибирском метро: насколько в этот раз
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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, как будут отмечать Новый год в Новогодней столице России.

Программа празднования Нового года-2023 представлена в Новосибирске
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В новосибирском детском саду № 17 «Ягодка» родители возмутились скудным рационом питания, Роспотребнадзор организовал проверку и нашел ряд нарушений.

Дети голодали в детском саду Новосибирска
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Новосибирские рестораторы и предприниматели украшают входные группы своих заведений тыквами и черепами накануне Дня всех святых. Смотрим, как преобразились центральные улицы города в преддверии Хэллоуина.

Хэллоуин-2022 в Новосибирске - 10 лучших фото уличных украшений
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Мэрия Новосибирска намерена взять кредит в 500 млн рублей на погашение муниципальных долгов.

Полмиллиарда рублей в кредит возьмет мэрия Новосибирска на погашение долгов
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Одной из главных повесток бизнес-форума «Дни ритейла в Сибири» стал вопрос демонтажа киосков-дистрибьютеров печатной прессы в Новосибирске. Президент ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов назвал эту проблему политической.

Ситуацию вокруг газетных киосков в Новосибирске назвали политической
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

Частичная мобилизация завершена - Шойгу
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#Общество#Город#Происшествия#Спецоперация#Политика#Бизнес#Россия#Новосибирская область#Новосибирск#Итоги дня
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