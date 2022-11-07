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В ноябре Новосибирск перенесёт несколько магнитных бурь

Сегодня, 08:58
Фото: meteoagent.com
Прогноз магнитных бурь
Астрономы предсказывают усиление солнечной активности в середине и конце ноября

По прогнозам ученых новосибирцев в этом месяце ждут несколько пиков колебания магнитосферы земли. Минимально заметные изменения начнутся в десятых числах и продлятся несколько дней.  

8, 25 и 30 ноября более мощные солнечные ветра создадут возмущение, соответствующее слабой магнитной буре. 

В эти дни метеочувствительные граждане могут ощутить скачки артериального давления, головную боль и общую слабость. В некоторых случаях магнитные бури окажут влияние на технику - GPS навигаторы рискуют потерять соединение со спутником. 

На этой неделе Новосибирск ожидает похолодание и осадки в виде мокрого снега.

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#Общество#Город#Погода#Магнитные бури#Новосибирск#Новосибирская область
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