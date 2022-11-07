В ноябре Новосибирск перенесёт несколько магнитных бурь

По прогнозам ученых новосибирцев в этом месяце ждут несколько пиков колебания магнитосферы земли. Минимально заметные изменения начнутся в десятых числах и продлятся несколько дней.
8, 25 и 30 ноября более мощные солнечные ветра создадут возмущение, соответствующее слабой магнитной буре.
В эти дни метеочувствительные граждане могут ощутить скачки артериального давления, головную боль и общую слабость. В некоторых случаях магнитные бури окажут влияние на технику - GPS навигаторы рискуют потерять соединение со спутником.
На этой неделе Новосибирск ожидает похолодание и осадки в виде мокрого снега.