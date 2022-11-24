Несовершеннолетние отцы, поезд таранит КамАЗ, перевернувшийся автобус - итоги дня

В 2021 году пятеро новосибирцев стали отцами в возрасте до 16 лет. Аналитик Новосибирскстат также назвал цифры продолжительности жизни мужчин в столице Сибири.
Дороги к новому ЛДС в Новосибирске могут попасть под снос после скандала с «МЕТРО МиР». Директора предприятия Александра Мысика отправили в СИЗО, когда выяснилось, что при строительстве дорог использовался песок с Оби.
Вопреки возражениям жителей и депутатов проект перезонирования участка «Универсама» в центре Новосибирска был вынесен на общественное обсуждение.
Страшная авария произошла утром 23 ноября на железнодорожном переезде под Новосибирском - «КамАЗ» на высокой скорости врезался в грузовой поезд.
В многоэтажном доме ЖК «Чистая слобода» в Новосибирске утром 23 ноября после хлопка загорелась квартира.
Органы внутренних дел возбудили по требованию прокуратуры уголовное дело против водителя Toyota Fielder, врезавшегося в карету скорой помощи на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе в конце октября, сообщает надзорное ведомство.
По сообщению Искитимской межрайонной прокуратуры, несколько человек пострадали в результате аварии на трассе К-29 в Новосибирской области.