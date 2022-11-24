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Несовершеннолетние отцы, поезд таранит КамАЗ, перевернувшийся автобус - итоги дня

Сегодня, 22:00
Фото: wikimedia
Ночной Новосибирск
Журналисты Atas.info собрали главные новости среды
В Новосибирске пять школьников впервые стали отцами
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В 2021 году пятеро новосибирцев стали отцами в возрасте до 16 лет. Аналитик Новосибирскстат также назвал цифры продолжительности жизни мужчин в столице Сибири.

Какие дороги и почему могут снести у нового ЛДС в Новосибирске – дело Мысика
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Дороги к новому ЛДС в Новосибирске могут попасть под снос после скандала с «МЕТРО МиР». Директора предприятия Александра Мысика отправили в СИЗО, когда выяснилось, что при строительстве дорог использовался песок с Оби.

Высотка и 430 квартир вместо «Универсама»: как мэрия продавливает перезонирование
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Вопреки возражениям жителей и депутатов проект перезонирования участка «Универсама» в центре Новосибирска был вынесен на общественное обсуждение.

Поезд разорвал КАМАЗ с водителем: самые жуткие фото трагедии под Новосибирском
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Страшная авария произошла утром 23 ноября на железнодорожном переезде под Новосибирском - «КамАЗ» на высокой скорости врезался в грузовой поезд.

После хлопка загорелась квартира на Титова в Новосибирске: кто пострадал и погиб
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В многоэтажном доме ЖК «Чистая слобода» в Новосибирске утром 23 ноября после хлопка загорелась квартира.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП со скорой помощью в Новосибирске
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Органы внутренних дел возбудили по требованию прокуратуры уголовное дело против водителя Toyota Fielder, врезавшегося в карету скорой помощи на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе в конце октября, сообщает надзорное ведомство.

Под Новосибирском перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие
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По сообщению Искитимской межрайонной прокуратуры, несколько человек пострадали в результате аварии на трассе К-29 в Новосибирской области.

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Высотка и 430 квартир вместо «Универсама»: как мэрия продавливает перезонирование
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