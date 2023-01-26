По данным волонтеров, об Алексее Тулуше ничего неизвестно с 16 января. В тот день он вышел за сигаретами в магазин, взял с собой ключ от квартиры и карту с деньгами. Однако обратно он не вернулся. Примечательно, но деньги с карты сняты так и не были.