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Posted Сегодня, 01:24

Published Сегодня, 01:24

Modified Сегодня, 01:26

Updated Сегодня, 01:26

В Новосибирске 32-летний мужчина неделю назад вышел в магазин за сигаретами и пропал

26 января 2023, 01:24
Фото: Лиза Алерт
Мужчина вышел за сигаретами, но домой так и не вернулся
В Первомайском районе Новосибирска бесследно исчез 32-летний Алексей Тулуш, который вышел за сигаретами и не вернулся домой, сообщает отряд «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, об Алексее Тулуше ничего неизвестно с 16 января. В тот день он вышел за сигаретами в магазин, взял с собой ключ от квартиры и карту с деньгами. Однако обратно он не вернулся. Примечательно, но деньги с карты сняты так и не были.

Родственники новосибирца не сразу подумали о плохом, так как мужчина мог остаться у друзей, но всегда отзвониться. Близкие написали заявление о пропаже и обратились к волонтерам.

Приметы пропавшего: рост 170-172 см, телосложение нормальное, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в коричневую дубленку, синие джинсы, черные ботинки, коричневую шапку-ушанку. Сообщить любую информацию о мужчине можно по номеру 112.

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Напомним, что ранее в Новосибирске нашли тело многодетного отца. Ему было 50 лет - без родителя остались 6 детей от 2 до 8 лет. Сибиряк ушел за хлебом, но внезапно ему стало плохо. 

#Эмилия Губарева#Поиск#Пропал#Общество#Город#Новосибирск
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