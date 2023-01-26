Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
Modified Сегодня, 01:26
Updated Сегодня, 01:26
По данным волонтеров, об Алексее Тулуше ничего неизвестно с 16 января. В тот день он вышел за сигаретами в магазин, взял с собой ключ от квартиры и карту с деньгами. Однако обратно он не вернулся. Примечательно, но деньги с карты сняты так и не были.
Родственники новосибирца не сразу подумали о плохом, так как мужчина мог остаться у друзей, но всегда отзвониться. Близкие написали заявление о пропаже и обратились к волонтерам.
Приметы пропавшего: рост 170-172 см, телосложение нормальное, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в коричневую дубленку, синие джинсы, черные ботинки, коричневую шапку-ушанку. Сообщить любую информацию о мужчине можно по номеру 112.
Напомним, что ранее в Новосибирске нашли тело многодетного отца. Ему было 50 лет - без родителя остались 6 детей от 2 до 8 лет. Сибиряк ушел за хлебом, но внезапно ему стало плохо.