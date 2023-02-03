При этом имя Губера не всплывало в связи с громкими скандалами в Новосибирской. Казалось бы, зачем ему портить свою репутацию из-за труб, общая стоимость которых не превышает 13 тысяч рублей? А следователям заниматься этим делом, которое, ну никак не отнести к разряду громких? Да и вряд ли эти трубы по сути были взяткой. Нетрудно представить, что события развивались, например, так: пришел ходок от ООО "Асолют" в очередной раз в кабинет главы, а тот его и обрадовал – будут вам деньги. Ну и попутно говорит: мол, водопровод в Озеро-Карачинском сельсовете совсем прохудился. Вы же там трубами занимаетесь, не поможете сельским жителям?