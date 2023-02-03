Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Главу Чановского района обвиняют во взяточничестве. Якобы, районный бюджет остался должен подрядной организации ООО "Абсолют" 3,5 млн за работы по реконструкции насосно-фильтровальной станции. Подрядчики долго обивали пороги администрации, но, по версии следствия, дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как бизнесмены передали главе района 20 полипропиленовых пятиметровых труб. И только после этого задолженность была погашена.
В скандале, связанном с реконструкцией этой станции ранее уже был замешан заместитель Губера, Андрей Тузов. Он подписал акт приемки работ, хотя реконструкция была выполнена с нарушениями. За то, что чиновник закрыл глаза на нарушения, ООО "Абсолют" презентовало ему автомобиль Hyundai Tucson. Летом прошлого года его приговорили к 4 годам заключения условно.
Выпускник новосибирского сельхозинститута, член "Единой России" Губер бессменно возглавляет Чановский район с 2004 года. Кроме того, он занимает пост председателя президиума Совета муниципальных образований Новосибирской области, в неформальном рейтинге районных глав считается одним из самых авторитетных руководителей.
Семья Губер не бедствует: глава за 2021 год заработал 3 млн рублей, его супруга 629 тысяч рублей. Чета живет в своем доме площадью 123 кв.м., владеет земельным участком площадью более 1,6 тысяч кв.м. Виктор Губер водит собственный Subaru Outback и в свободное время любит прокататься по водной глади на надувной лодке с подвесным мотором.
При этом имя Губера не всплывало в связи с громкими скандалами в Новосибирской. Казалось бы, зачем ему портить свою репутацию из-за труб, общая стоимость которых не превышает 13 тысяч рублей? А следователям заниматься этим делом, которое, ну никак не отнести к разряду громких? Да и вряд ли эти трубы по сути были взяткой. Нетрудно представить, что события развивались, например, так: пришел ходок от ООО "Асолют" в очередной раз в кабинет главы, а тот его и обрадовал – будут вам деньги. Ну и попутно говорит: мол, водопровод в Озеро-Карачинском сельсовете совсем прохудился. Вы же там трубами занимаетесь, не поможете сельским жителям?
Подобные вещи не редкость для районной обыденности. И если вдруг следователи из Новосибирска начнут копать под любого районного чиновника, то что-нибудь, подобное этой гипотетической ситуации, найдется за душой у каждого. И в нужный момент этот компромат можно пустить в дело.
Похоже, этот самый момент настал. И Губеру пора освободить свое кресло для кого-то другого. Или не освободить, но считать это предупреждением. Преследование Губера продолжило волну претензий следователей к главам районов.
На днях обыски прошли на рабочем месте главы Краснозерского района Оксаны Семеновой. Якобы, она замешана в мошенничестве с материнскими сертификатами. В начале января был задержан ее заместитель, его обвиняют в том, что заселил многодетную семью в разваливающийся дом. По похожему сценарию в начале 2023 года возбуждено уголовное дело и в Коченевском районе.
В октябре прошлого года была задержана глава Сузунского района Лилия Некрасова. Чиновницу обвинили по двум уголовных статьям: халатность и мошенничество и отправили в СИЗО. Позже два уголовных дела завели и на ее заместителя.