Новосибирцы напуганы ложными звонками о гибели военнослужащих на СВО

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Как рассказали в администрации Криводановского сельсовета, в Новосибирском районе поступают телефонные звонки родственникам, чьи мужчины находятся в зоне проведения спецоперации.
— После проверок информация оказывается ложной. Поэтому просим сохранять спокойствие, не верить подобным звонкам и обязательно проверять поступающую информацию в официальных органах, — оповестили в администрации сельсовета.
Напомним, что новосибирцам тоже поступали фейковые сообщения о смерти военных на СВО. Неизвестные пишут СМС сибирякам о гибели их родных, участвующих в спецоперации. Примечательно, но номер абонента скрыт, а голос при звонках обработан специальной программой.