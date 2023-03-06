Новосибирцы напуганы ложными звонками о гибели военнослужащих на СВО

Напомним, что новосибирцам тоже поступали фейковые сообщения о смерти военных на СВО. Неизвестные пишут СМС сибирякам о гибели их родных, участвующих в спецоперации. Примечательно, но номер абонента скрыт, а голос при звонках обработан специальной программой.