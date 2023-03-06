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Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

Новосибирцы напуганы ложными звонками о гибели военнослужащих на СВО

6 марта 2023, 04:32
Фото: 1MI
Неизвестные предупреждают о гибели военных на СВО, но это фейк
Звонки от неизвестных поступают жителям Новосибирской области с информацией о гибели мобилизованных, однако информация там – ложная.

Как рассказали в администрации Криводановского сельсовета, в Новосибирском районе поступают телефонные звонки родственникам, чьи мужчины находятся в зоне проведения спецоперации.

— После проверок информация оказывается ложной. Поэтому просим сохранять спокойствие, не верить подобным звонкам и обязательно проверять поступающую информацию в официальных органах, — оповестили в администрации сельсовета.

Напомним, что новосибирцам тоже поступали фейковые сообщения о смерти военных на СВО. Неизвестные пишут СМС сибирякам о гибели их родных, участвующих в спецоперации. Примечательно, но номер абонента скрыт, а голос при звонках обработан  специальной программой.

Новосибирцам начали поступать фейковые сообщения о смерти военных на СВО
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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Мошенники#Общество#Город#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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