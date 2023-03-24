В Новосибирске телеканал «НСК 49» начал транслировать рекламу ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
Modified Сегодня, 01:26
Updated Сегодня, 01:26
Короткий видеоролик транслирует телеканал «НСК 49». В нем показан логотип ЧВК «Вагнер», а ее основатель Евгений Пригожин приглашает новосибирцев на работу.
«Парни, записывайтесь в ЧВК "Вагнер". Дружный коллектив. Научитесь мужской работе, так как положено», — такие слова звучат в ролике.
Однако насколько ТГ-канал распространил официальную информацию, пока не уточняется. Отметим, что телевизионный канал «НСК 49» транслирует новости, разговор с разными людьми, астропрогноз и прогноз погоды.
Основа сетки вещания – информационная программа «Новости 49» – дайджест основных событий дня, который выходит 5 раз в сутки, не считая утренних выпусков.
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