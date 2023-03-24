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Posted Сегодня, 01:24

Published Сегодня, 01:24

Modified Сегодня, 01:26

Updated Сегодня, 01:26

В Новосибирске телеканал «НСК 49» начал транслировать рекламу ЧВК «Вагнер»

24 марта 2023, 01:24
Фото: 1MI
Ролик транслируют по телевидению
Рекламный ролик ЧВК «Вагнер» начали показывать на телевидении в Новосибирске, о чем информирует ТГ-канал «Сибирьмедиа».

Короткий видеоролик транслирует телеканал «НСК 49». В нем показан логотип ЧВК «Вагнер», а ее основатель Евгений Пригожин приглашает новосибирцев на работу.

«Парни, записывайтесь в ЧВК "Вагнер". Дружный коллектив. Научитесь мужской работе, так как положено», — такие слова звучат в ролике.

Однако насколько ТГ-канал распространил официальную информацию, пока не уточняется. Отметим, что телевизионный канал «НСК 49» транслирует новости, разговор с разными людьми, астропрогноз и прогноз погоды.

Основа сетки вещания – информационная программа «Новости 49» – дайджест основных событий дня, который выходит 5 раз в сутки, не считая утренних выпусков. 

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#Эмилия Губарева#ЧВК "Вагнер"#Евгений Пригожин#Общество#Город#Зона СВО#Участник СВО#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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