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Пьяный отморозок до смерти забил трубой случайного прохожего

21 апреля 2023, 09:54
Фото: 1MI
Пьяный хулиган избил мужчину просто так

Отморозок в Новосибирске забил трубой прохожего

В Новосибирске перед судом предстанет парень, обвиняемый в жестоком убийстве. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
«Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Новосибирск следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 4 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление холодного оружия), п.п «д», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в декабре прошлого года молодой человек сильно перебрал с горячительным и возвращался домой. На свою беду, мимо шел случайный прохожий. Отморозок впал в ярость и начал избивать мужчину руками и ногами. Также новосибирец бил несчастного металлической трубой по голове и туловищу. Вдоволь поиздевавшись, юноша сбежал с места происшествия.

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Прохожего позже доставили в больницу, но спасти его не удалось. Пострадавший скончался от многочисленных травм. Хулигана задержали полицейские, во время допроса обнаружились и другие судимости.

Уголовное дело с утвержденным прокурором Новосибирской области обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Избиение#Хулиганы#Гибель#Следком#Следственный комитет
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