Пьяный отморозок до смерти забил трубой случайного прохожего

По версии следствия, в декабре прошлого года молодой человек сильно перебрал с горячительным и возвращался домой. На свою беду, мимо шел случайный прохожий. Отморозок впал в ярость и начал избивать мужчину руками и ногами. Также новосибирец бил несчастного металлической трубой по голове и туловищу. Вдоволь поиздевавшись, юноша сбежал с места происшествия.