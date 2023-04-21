Пьяный отморозок до смерти забил трубой случайного прохожего

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Published Сегодня, 09:54
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«Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Новосибирск следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 4 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление холодного оружия), п.п «д», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений», - рассказали в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, в декабре прошлого года молодой человек сильно перебрал с горячительным и возвращался домой. На свою беду, мимо шел случайный прохожий. Отморозок впал в ярость и начал избивать мужчину руками и ногами. Также новосибирец бил несчастного металлической трубой по голове и туловищу. Вдоволь поиздевавшись, юноша сбежал с места происшествия.
Прохожего позже доставили в больницу, но спасти его не удалось. Пострадавший скончался от многочисленных травм. Хулигана задержали полицейские, во время допроса обнаружились и другие судимости.
Уголовное дело с утвержденным прокурором Новосибирской области обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.