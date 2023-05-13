Тело школьницы нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске — все подробности

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В Новосибирске произошло трагическое происшествие - школьница выпала из окна дома, расположенного на МЖК. Прохожие обнаружили тело девочки и незамедлительно вызвали полицию и скорую помощь.
Предполагается, что несовершеннолетняя выпала с девятого этажа и скончалась на месте происшествия от полученных травм.
Как сообщил источник «КП-Новосибирск», перед трагедией девочка пригласила друзей на домашнюю вечеринку, когда ее родители отсутствовали дома. В течение мероприятия компания подростков употребляла алкоголь.
Следователи в настоящее время устанавливают возраст погибшей девочки и обстоятельства, которые привели к ее гибели. Возбуждено уголовное дело, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.