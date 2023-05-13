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Тело школьницы нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске — все подробности

13 мая 2023, 09:34
Фото: 1MI
Обстоятельства выясняются

В Новосибирске на МЖК под окнами дома нашли тело школьницы

Тело школьницы было обнаружено под окнами жилого дома в Новосибирске: что известно о трагедии, произошедшей 6 мая.

В Новосибирске произошло трагическое происшествие - школьница выпала из окна дома, расположенного на МЖК. Прохожие обнаружили тело девочки и незамедлительно вызвали полицию и скорую помощь.

Трагедия на МЖК в Новосибирске: найдено мертвое тело девочки под окнами дома
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Предполагается, что несовершеннолетняя выпала с девятого этажа и скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Как сообщил источник «КП-Новосибирск», перед трагедией девочка пригласила друзей на домашнюю вечеринку, когда ее родители отсутствовали дома. В течение мероприятия компания подростков употребляла алкоголь.

Следователи в настоящее время устанавливают возраст погибшей девочки и обстоятельства, которые привели к ее гибели. Возбуждено уголовное дело, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

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