Погибшего на СВО бойца Алексея Давыденко похоронили в Новосибирской области

В Новосибирской области простились с погибшим на СВО бойцом Алексеем Давыденко

В Искитимском районе простились с погибшим военнослужащим Алексеем Давыденко, который пал смертью храбрых в зоне проведения спецоперации, о чем сообщают в местной администрации.