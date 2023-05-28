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Погибшего на СВО бойца Алексея Давыденко похоронили в Новосибирской области

28 мая 2023, 08:03
Фото: пресс-службы администрации Искитима
Мужчина погиб в мае

В Новосибирской области простились с погибшим на СВО бойцом Алексеем Давыденко

В Искитимском районе простились с погибшим военнослужащим Алексеем Давыденко, который пал смертью храбрых в зоне проведения спецоперации, о чем сообщают в местной администрации.

В последний путь проводили участника СВО, которого мобилизовали осенью прошлого года – Алексей Давыденко погиб под Артемовском 4 мая 2023.

Похороны бойца прошли 27 мая в Искитиме – на малой родине погибшего бойца. Об этом пишет «Искитимская газета» со ссылкой на администрацию района.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, сибиряка наградили посмертно Орденом Мужества. Награду передали родственникам погибшего.

Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в апреле-2023
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