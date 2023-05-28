Погибшего на СВО бойца Алексея Давыденко похоронили в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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Updated Сегодня, 08:05
В последний путь проводили участника СВО, которого мобилизовали осенью прошлого года – Алексей Давыденко погиб под Артемовском 4 мая 2023.
Похороны бойца прошли 27 мая в Искитиме – на малой родине погибшего бойца. Об этом пишет «Искитимская газета» со ссылкой на администрацию района.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, сибиряка наградили посмертно Орденом Мужества. Награду передали родственникам погибшего.