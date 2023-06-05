«Выйти из ямы»: российским регионам грозят долги из-за скромных отчислений с НДФЛ

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Как сообщают «Новые Известия», финансовый коллапс возник из-за «провисания» денег на счетах налоговых служб. С 1 января нынешнего года бизнес отдает деньги в казну на единый налоговый счет. После поступления финансов их распределяют по бюджетам: федеральный, региональный и местный соответственно.
Закон существенно упростил жизнь предпринимателям, которые теперь могут спокойно перечислить отчисления единомоментно и без задержек. Однако региональные «кубышки» получают заветные доходы далеко не сразу, что грозит большими долгами перед бюджетниками и срывом социальных обязательств.
Это уже привело к «кредитному рабству» и необходимости возвращать долги. В частности, в Ленинградской области местные власти взяли федеральный займ на 5,9 миллиарда рублей. Из-за этого государственный долг региона возрос на 87% или 12,7 миллиарда рублей.
Не лучшим образом обстоят дела и в Республике Татарстан. Из-за новой системы сборов бюджет недополучил 3,8 миллиарда рублей. По мнению министра финансов Антона Силуанова, уровень государственного долга у регионов подходит к критической отметке в 100%.
По мнению экспертов, дело не только в непродуманном до конца законе.
«Сказывается и нынешняя ситуация в экономике. И просадка поступлений не только из-за кассовых разрывов. Конечно, проблема есть, но там, где положение критичное, необходимо учесть и другие факторы», — считает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.
При этом и самих налоговых поступлений на данный момент кот наплакал. Сборы НДФЛ в России значительно сократились. Особо показательными в этом плане являются Ингушетия с падением сборов аж на 36,8%. В десятку худших вошла даже Москва.
На этом фоне ярко выделяются регионы, которые пострадали от недобора налогов меньше всего. В частности, лидером в Топ-10 «хороших» регионов является Новосибирская область, бюджет которой просел «всего» на 8,3%. Субъект немного уступает Ненецкому автономному округу, где «кубышка» уменьшилась на 5,7%. Также в десятку вошли Курская, Тамбовская и Владимирская области, республики Дагестан, Бурятия и Хакасия, а также Приморский край.
Однако круче всего смотрится положение федеральной территории «Сириус», где доходы подросли аж на 563,5%! Поселок городского типа в Адлерском районе Сочи, по сути, представляет собой наукоград с образовательным и инновационно-технологическим центром. Огромные налоговые льготы предприятиям привлекают сюда бизнес, который попросту регистрируется здесь заново.
Резиденты «Сириуса» могут получить беспроцентные ставки на НДС, налог на прибыль и имущество. За сотрудников нужно внести всего лишь 15% страховых взносов. При этом выручка компании должна составить миллиард рублей, а чистая прибыль — 300 миллионов рублей. В итоге «Сириус» зарабатывает на сборах свыше 7 миллиардов рублей.
В этом есть только один возможный минус — для налоговой синекуры нужно быть крутым IТшником, генетиком или максимум знатоком когнитивных дисциплин. Другим льготы, увы, недоступны.
Но это капля в океане. Другим регионам и проживающим в них бюджетникам, возможно, придется подтянуть пояса из-за неиллюзорно маячащей долговой ямы. При этом государственные кредиты раздадут не всем и властям придется просить деньги под высокий процент у банков. Жертвуя новыми дорогами и больницами.