«Выйти из ямы»: российским регионам грозят долги из-за скромных отчислений с НДФЛ

На этом фоне ярко выделяются регионы, которые пострадали от недобора налогов меньше всего. В частности, лидером в Топ-10 «хороших» регионов является Новосибирская область, бюджет которой просел «всего» на 8,3%. Субъект немного уступает Ненецкому автономному округу, где «кубышка» уменьшилась на 5,7%. Также в десятку вошли Курская, Тамбовская и Владимирская области, республики Дагестан, Бурятия и Хакасия, а также Приморский край.