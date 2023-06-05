atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Изображение материала

«Выйти из ямы»: российским регионам грозят долги из-за скромных отчислений с НДФЛ

5 июня 2023, 07:44
Фото: 1MI
Регионам придется экономить на больницах
29 мая президент России подписал закон, согласно которому деньги от уплаты НДФЛ отправятся в региональные бюджеты без проволочек и задержек. Тем не менее, многие российские регионы могут оказаться в долговой яме.

Как сообщают «Новые Известия», финансовый коллапс возник из-за «провисания» денег на счетах налоговых служб. С 1 января нынешнего года бизнес отдает деньги в казну на единый налоговый счет. После поступления финансов их распределяют по бюджетам: федеральный, региональный и местный соответственно.

Закон существенно упростил жизнь предпринимателям, которые теперь могут спокойно перечислить отчисления единомоментно и без задержек. Однако региональные «кубышки» получают заветные доходы далеко не сразу, что грозит большими долгами перед бюджетниками и срывом социальных обязательств.

По поручению Губернатора в детской больнице № 3 в Новосибирске проведен капремонт
Узнать подробнее

Это уже привело к «кредитному рабству» и необходимости возвращать долги. В частности, в Ленинградской области местные власти взяли федеральный займ на 5,9 миллиарда рублей. Из-за этого государственный долг региона возрос на 87% или 12,7 миллиарда рублей.

Не лучшим образом обстоят дела и в Республике Татарстан. Из-за новой системы сборов бюджет недополучил 3,8 миллиарда рублей. По мнению министра финансов Антона Силуанова, уровень государственного долга у регионов подходит к критической отметке в 100%.

«Нужно 150 млн рублей»: в Новосибирске не планируют ремонт старого моста через Тулу
Узнать подробнее

По мнению экспертов, дело не только в непродуманном до конца законе.

«Сказывается и нынешняя ситуация в экономике. И просадка поступлений не только из-за кассовых разрывов. Конечно, проблема есть, но там, где положение критичное, необходимо учесть и другие факторы», — считает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

При этом и самих налоговых поступлений на данный момент кот наплакал. Сборы НДФЛ в России значительно сократились. Особо показательными в этом плане являются Ингушетия с падением сборов аж на 36,8%. В десятку худших вошла даже Москва.

Пенсионерам Новосибирска не выплатили пенсию за апрель вовремя — кто виноват?
Узнать подробнее

На этом фоне ярко выделяются регионы, которые пострадали от недобора налогов меньше всего. В частности, лидером в Топ-10 «хороших» регионов является Новосибирская область, бюджет которой просел «всего» на 8,3%. Субъект немного уступает Ненецкому автономному округу, где «кубышка» уменьшилась на 5,7%. Также в десятку вошли Курская, Тамбовская и Владимирская области, республики Дагестан, Бурятия и Хакасия, а также Приморский край.

Однако круче всего смотрится положение федеральной территории «Сириус», где доходы подросли аж на 563,5%! Поселок городского типа в Адлерском районе Сочи, по сути, представляет собой наукоград с образовательным и инновационно-технологическим центром. Огромные налоговые льготы предприятиям привлекают сюда бизнес, который попросту регистрируется здесь заново.

Скандальный академик Асеев заявил на суде о некомпетентности Генпрокуратуры
Узнать подробнее

Резиденты «Сириуса» могут получить беспроцентные ставки на НДС, налог на прибыль и имущество. За сотрудников нужно внести всего лишь 15% страховых взносов. При этом выручка компании должна составить миллиард рублей, а чистая прибыль — 300 миллионов рублей. В итоге «Сириус» зарабатывает на сборах свыше 7 миллиардов рублей.

В этом есть только один возможный минус — для налоговой синекуры нужно быть крутым IТшником, генетиком или максимум знатоком когнитивных дисциплин. Другим льготы, увы, недоступны.

Но это капля в океане. Другим регионам и проживающим в них бюджетникам, возможно, придется подтянуть пояса из-за неиллюзорно маячащей долговой ямы. При этом государственные кредиты раздадут не всем и властям придется просить деньги под высокий процент у банков. Жертвуя новыми дорогами и больницами.

Комплексная программа «Школьные маршруты» сделает безопасными дороги в школы
Узнать подробнее
Читайте также:
Дорога окрошка к обеду: как подорожали наборы для популярных блюд в России
#Россия#Экономика#Александр Ляхов#Налоги#Бюджет#Деньги
Подпишитесь
Тонули и падали: как прошли адовые выходные в Новосибирске
Сегодня, 05:05
Мусорный полигон загорелся в Татарском районе Новосибирской области
Сегодня, 03:22
Массовая драка завязалась на пляже у Юго-Западного котлована в Новосибирске
Сегодня, 01:11
«Превращают жизнь в сущий ад!»: новосибирцы жалуются Травникову и Локтю на мигрантов
Сегодня, 03:00
Жара +39 градусов нагрянула в Новосибирске: названы способы защиты от перегревов
Вчера, 02:23
Глава ЧВК «Вагнер» планирует открыть в Новосибирске школу военных журналистов
3 июня 16:16