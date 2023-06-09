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Новосибирцы смогут бесплатно посещать туалеты в парках

9 июня 2023, 05:51
Фото: 1MI
Общественные туалеты для новосибирцев сделают бесплатными

В Новосибирске общественные туалеты в парках сделают бесплатными

Общественные туалеты в парках Новосибирска планируется сделать бесплатными. Сейчас за посещение нужно платить 50 рублей.
«Сейчас бесплатные уборные работают на Михайловской набережной и в Центральном парке. Постепенно все туалеты переведут на бесплатный режим работы», — рассказала «BFM-Новосибирск» вице-мэр Анна Терешкова.

При этом нынешний год станет переходным, поскольку пока действуют договоры с арендаторами. Полный перевод на бесплатный режим произойдет в 2024 году.

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Согласно данным справочных сервисов, в Новосибирске работает 1519 общественных туалетов. Сюда включены все уборные, расположенные в ТЦ, вокзалах и заведениях общепита и других местах. На территории парков работает 28 туалетов.

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#Новосибирск#Город#Анна Терешкова#Александр Ляхов#Терешкова#Мэрия Новосибирска#Туалет
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