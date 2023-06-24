Posted Сегодня, 21:55
Published Сегодня, 21:55
Modified Сегодня, 21:55
Updated Сегодня, 21:55
В парке «Арена» ждут новосибирцев, привыкших проверять свою жизнь по лекалам соцсети «ВКонтакте». Для горожан выступят самые модные и стильные блогеры и исполнители в рамках VK Fest. Хедлайнером мероприятия заявлен популярный рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко), который споет все любимые фанатами песни. Также на фестивале ожидают увидеть известного артиста, хореографа и режиссера-постановщика Егора Дружинина. Билеты дорогие, но можно попробовать посмотреть концерт и без билета — в парке есть для этого подходящие места.
Официально празднование Дня города начнется на площади имени Ленина. По замыслу властей перед новосибирцами пройдет плац-парад духовых оркестров по Красному проспекту с элементами хореографии и перфоманса. Затем начнется фестиваль духовых оркестров, на котором представят музыкантов со всей России (в том числе, и из новых регионов). Оркестранты сыграют как известные произведения академической музыки, так и попурри на новосибирские темы. Главной «фишкой» должен стать конный оркестр из Тывы, но на плац-парад оркестрантов на конях не выпустят из соображений безопасности.
Также новосибирских сладкоежек ожидает сюрприз в виде громадного торта весом 1130 кг. Организаторы надеются, что торт попадет в Книгу Рекордов России. Во избежание эксцессов сладкое лакомство будут раздавать из-за ограды. Пять лет назад рекордный пирог расхватали за пять минут, и выглядело это не совсем прилично. В этот раз раздачу торта обещали провести организованно. Посмотрим — что получится.
Если вы так и не придумали, что же подарить любимой девушке, то советуем сходить на фестиваль цветов «Времена года», который пройдет на улице Ленина. В его рамках представят уникальные цветочные композиции от лучших флористов и арки на календарную тему. Насладиться цветочным ароматом станет возможным и 25 июня.
На случай, если горожанам не хватит торта, на следующий день, в воскресенье новосибирские власти приглашают всех желающих на главную сцену Михайловской набережной, где состоится фестиваль «Сибирская кухня». Главным событием мероприятия станет приготовление биточков из щуки с целью установить общенациональный и мировой рекорд.
Для тех, кто не устал от многочасовых выступлений блогеров и рэперов на ВК фест, есть возможность познакомиться с современными молодежными трендами на фестивале «Арена Фест». Он состоится в парке «Арена» и станет продолжением VK Fest.
Еще одним активным мероприятием станет программа «Голоса большого города». В его рамках новосибирцам представит грандиозную программу радиостанция «Европа Плюс». Хедлайнером станет популярный исполнитель Андрей Звонкий (Лысков). Танцы до упаду также пройдут в районе главной сцены Михайловской набережной.
Грандиозная танцевальная программа запланирована в воскресенье на пл. Ленина. За четыре часа самые крутые номера покажут лучшие новосибирские танцоры. Энергия этого шоу не оставит зрителей равнодушными.
Завершающим этапом Дня города-2023 в Новосибирске станет финал фестиваля оркестров, где музыканты продолжат знакомить зрителей с классическими произведениями. Обычно День города завершался салютом, но на 130-летие его отменили. Финалом станет исполнение гимна любимого города оркестром. Солист — всемирно известным музыкант Вадим Репин.
Полную программу Дня города 2023, включая мероприятия в районах Новосибирска читайте в пресс-релизе мэрии города.