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День города 2023 в Новосибирске от VK Fest до рекордного торта — уточненная программа

23 июня 2023, 21:55
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Торжественное открытие Дня города 2023 готовится на площади Ленина в субботу 24 июня в 17-30
Новосибирск отметит 130 лет со дня основания 24 и 25 июня 2023. VK Fest и парад оркестров, бесплатный рекордный торт и фестиваль цветов, танцевальный флеш-моб и концерты звезд — лишь часть программы праздничных выходных. Публикуем расписание самых интересных событий и полную программу мероприятий.

VK Fest: 24 июня, парк «Арена», 16.00 — 22.30

В парке «Арена» ждут новосибирцев, привыкших проверять свою жизнь по лекалам соцсети «ВКонтакте». Для горожан выступят самые модные и стильные блогеры и исполнители в рамках VK Fest. Хедлайнером мероприятия заявлен популярный рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко), который споет все любимые фанатами песни. Также на фестивале ожидают увидеть известного артиста, хореографа и режиссера-постановщика Егора Дружинина. Билеты дорогие, но можно попробовать посмотреть концерт и без билета — в парке есть для этого подходящие места.

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Открытие Дня города и плац-парад оркестров: 24 июня, площадь Ленина, 17.30

Официально празднование Дня города начнется на площади имени Ленина. По замыслу властей перед новосибирцами пройдет плац-парад духовых оркестров по Красному проспекту с элементами хореографии и перфоманса. Затем начнется фестиваль духовых оркестров, на котором представят музыкантов со всей России (в том числе, и из новых регионов). Оркестранты сыграют как известные произведения академической музыки, так и попурри на новосибирские темы. Главной «фишкой» должен стать конный оркестр из Тывы, но на плац-парад оркестрантов на конях не выпустят из соображений безопасности.

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Бесплатный огромный торт: 24 июня, площадь Ленина 17:30 — 21:00

Также новосибирских сладкоежек ожидает сюрприз в виде громадного торта весом 1130 кг. Организаторы надеются, что торт попадет в Книгу Рекордов России. Во избежание эксцессов сладкое лакомство будут раздавать из-за ограды. Пять лет назад рекордный пирог расхватали за пять минут, и выглядело это не совсем прилично. В этот раз раздачу торта обещали провести организованно. Посмотрим — что получится.

«Был печальный опыт»: в Новосибирске торт в День города будут раздавать за оградой
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Фестиваль цветов «Времена года»: 24 июня, улица Ленина, 18.00 — 22.00

Если вы так и не придумали, что же подарить любимой девушке, то советуем сходить на фестиваль цветов «Времена года», который пройдет на улице Ленина. В его рамках представят уникальные цветочные композиции от лучших флористов и арки на календарную тему. Насладиться цветочным ароматом станет возможным и 25 июня.

Улицу Ленина в Новосибирске готовят к фестивалю цветовУлицу Ленина в Новосибирске готовят к фестивалю цветов
Улицу Ленина в Новосибирске готовят к фестивалю цветов
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
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Рекордные биточки из Щуки: 25 июня, Михайловская набережная, 12.00 — 14. 00

На случай, если горожанам не хватит торта, на следующий день, в воскресенье новосибирские власти приглашают всех желающих на главную сцену Михайловской набережной, где состоится фестиваль «Сибирская кухня». Главным событием мероприятия станет приготовление биточков из щуки с целью установить общенациональный и мировой рекорд.

В Новосибирске установят мировой рекорд по приготовлению биточков из щуки
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«Арена Фест»: 25 июня, парк «Арена», 14.00 — 22.00

Для тех, кто не устал от многочасовых выступлений блогеров и рэперов на ВК фест, есть возможность познакомиться с современными молодежными трендами на фестивале «Арена Фест». Он состоится в парке «Арена» и станет продолжением VK Fest.

Концерт певцов «Европа Плюс» и Звонкий: 25 июня, Михайловская набережная, 14.00 — 23.00

Еще одним активным мероприятием станет программа «Голоса большого города». В его рамках новосибирцам представит грандиозную программу радиостанция «Европа Плюс». Хедлайнером станет популярный исполнитель Андрей Звонкий (Лысков). Танцы до упаду также пройдут в районе главной сцены Михайловской набережной.

На Михайловской набережной немноголюдно, но это - пока не начался День города 2023На Михайловской набережной немноголюдно, но это - пока не начался День города 2023
На Михайловской набережной немноголюдно, но это - пока не начался День города 2023
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

«Город танцует»: 25 июня, площадь Ленина, 11.00 — 15.00

Грандиозная танцевальная программа запланирована в воскресенье на пл. Ленина. За четыре часа самые крутые номера покажут лучшие новосибирские танцоры. Энергия этого шоу не оставит зрителей равнодушными.

В Новосибирске отменили салют на День города-2023
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Финал Дня города 2023: 25 июня 17.00 — 23.00

Завершающим этапом Дня города-2023 в Новосибирске станет финал фестиваля оркестров, где музыканты продолжат знакомить зрителей с классическими произведениями. Обычно День города завершался салютом, но на 130-летие его отменили. Финалом станет исполнение гимна любимого города оркестром. Солист — всемирно известным музыкант Вадим Репин.

Полную программу Дня города 2023, включая мероприятия в районах Новосибирска читайте в пресс-релизе мэрии города.

Официальная программа Дня города 2023 в Новосибирске
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