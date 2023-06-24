Официально празднование Дня города начнется на площади имени Ленина. По замыслу властей перед новосибирцами пройдет плац-парад духовых оркестров по Красному проспекту с элементами хореографии и перфоманса. Затем начнется фестиваль духовых оркестров, на котором представят музыкантов со всей России (в том числе, и из новых регионов). Оркестранты сыграют как известные произведения академической музыки, так и попурри на новосибирские темы. Главной «фишкой» должен стать конный оркестр из Тывы, но на плац-парад оркестрантов на конях не выпустят из соображений безопасности.