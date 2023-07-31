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Под Новосибирском бывший сотрудник птицефабрики украл 50 кур и засунул их в багажник

31 июля 2023, 08:56
Фото: 1MI
Курицы возвращены на место

В Бердске бывший сотрудник птицефабрики украл 50 кур

В Бердске полиция задержала мужчину, который похитил 50 кур с птицефабрики и пытался вывезти их в багажнике автомобиля.

В Бердске произошел случай, когда полиция задержала водителя автомобиля, в багажнике которого обнаружили 50 кур. По информации, полученной от источника «Свидетель», задержанный является жителем Искитимского района.

Происшествие произошло около птицефабрики, где мужчина похитил 50 кур и решил вывезти их на своей машине. Внимание полиции привлекло транспортное средство, которое они решили проверить на предмет наличия документов. Однако, при осмотре они услышали странные звуки и обнаружили, что багажник был заполнен курами, похищенными с птицефабрики.

После задержания, куры были возвращены на птицефабрику, а руководство компании оценило каждую птицу в 400 рублей. Стоит отметить, что злоумышленник был уволен с птицефабрики ранее. В настоящее время его задержали для проведения дальнейших разбирательств, и полиция проводит проверку данного инцидента.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Бердск#Общество#Криминал#Кража#Транспорт#Птицы
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