Под Новосибирском бывший сотрудник птицефабрики украл 50 кур и засунул их в багажник

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
В Бердске произошел случай, когда полиция задержала водителя автомобиля, в багажнике которого обнаружили 50 кур. По информации, полученной от источника «Свидетель», задержанный является жителем Искитимского района.
Происшествие произошло около птицефабрики, где мужчина похитил 50 кур и решил вывезти их на своей машине. Внимание полиции привлекло транспортное средство, которое они решили проверить на предмет наличия документов. Однако, при осмотре они услышали странные звуки и обнаружили, что багажник был заполнен курами, похищенными с птицефабрики.
После задержания, куры были возвращены на птицефабрику, а руководство компании оценило каждую птицу в 400 рублей. Стоит отметить, что злоумышленник был уволен с птицефабрики ранее. В настоящее время его задержали для проведения дальнейших разбирательств, и полиция проводит проверку данного инцидента.