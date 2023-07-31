Под Новосибирском бывший сотрудник птицефабрики украл 50 кур и засунул их в багажник

Происшествие произошло около птицефабрики, где мужчина похитил 50 кур и решил вывезти их на своей машине. Внимание полиции привлекло транспортное средство, которое они решили проверить на предмет наличия документов. Однако, при осмотре они услышали странные звуки и обнаружили, что багажник был заполнен курами, похищенными с птицефабрики.