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Тело 26-летней девушки нашли в закрытой квартире в Новосибирске — что произошло

31 июля 2023, 02:26
Фото: 1MI
Девушка скончалась по неизвестным причинам

В Новосибирске в закрытой квартире на Лазурной нашли тело 26-летней девушки

Тело 26-летней девушки нашли в квартире Октябрьского района Новосибирска. Подробности сообщают в ВК-группе МАСС.

Спасатели рассказали, что на выходных в Новосибирске произошел инцидент. В 11:40–12:25 в Октябрьском районе на улице Лазурная молодая девушка не выходила на связь. Родные забили панику и вызвали спасателей к ее квартире.

Дверь была закрыта. Сотрудникам удалось получить доступ внутрь помещения. В квартире обнаружен труп девушки, родившейся в 1997 году, без признаков жизни.

Тело передано полицейским для дальнейших мероприятий и родственникам погибшей.

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