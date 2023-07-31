Тело 26-летней девушки нашли в закрытой квартире в Новосибирске — что произошло

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Спасатели рассказали, что на выходных в Новосибирске произошел инцидент. В 11:40–12:25 в Октябрьском районе на улице Лазурная молодая девушка не выходила на связь. Родные забили панику и вызвали спасателей к ее квартире.
Дверь была закрыта. Сотрудникам удалось получить доступ внутрь помещения. В квартире обнаружен труп девушки, родившейся в 1997 году, без признаков жизни.
Тело передано полицейским для дальнейших мероприятий и родственникам погибшей.