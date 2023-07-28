Найдено тело утонувшей туристки из Новосибирска после сплава на катамаранах

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Обнаружено тело жительницы Новосибирска Елены Романовой, которая погибла при сплаве в Бурятии. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Поиски пропавшей туристки начались 6 июля 2023 года. Накануне группы спасателей были доставлены на вертолете Ми-8 к реке Ара-Буректай в Бурятию. В течение двух дней поиски проводились на катамаранах.
«Сегодня утром на реке Снежной возле горы Шапка Мономаха обнаружили утонувшую туристку. Поиск завершен», — сообщили в управлении МЧС.
Напомним, Елена Романова и еще семь туристов готовились к сплаву по реке Снежная в Бурятии с весны 2023 года. Девушка имела большой опыт в экстремальном туризме и уже дважды сплавлялась по реке Снежная. Поиски продолжались около 20 дней.