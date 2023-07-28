Найдено тело утонувшей туристки из Новосибирска после сплава на катамаранах

Напомним, Елена Романова и еще семь туристов готовились к сплаву по реке Снежная в Бурятии с весны 2023 года. Девушка имела большой опыт в экстремальном туризме и уже дважды сплавлялась по реке Снежная. Поиски продолжались около 20 дней.