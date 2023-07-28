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Найдено тело утонувшей туристки из Новосибирска после сплава на катамаранах

28 июля 2023, 06:46
Фото: 1MI
Девушка утонула
Тело жительницы Новосибирска Елены Романовой, пропавшей при сплаве по реке Снежная в Бурятии, было найдено после двухдневных поисков на вертолете.

Обнаружено тело жительницы Новосибирска Елены Романовой, которая погибла при сплаве в Бурятии. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Поиски пропавшей туристки начались 6 июля 2023 года. Накануне группы спасателей были доставлены на вертолете Ми-8 к реке Ара-Буректай в Бурятию. В течение двух дней поиски проводились на катамаранах.

«Сегодня утром на реке Снежной возле горы Шапка Мономаха обнаружили утонувшую туристку. Поиск завершен», — сообщили в управлении МЧС.

Напомним, Елена Романова и еще семь туристов готовились к сплаву по реке Снежная в Бурятии с весны 2023 года. Девушка имела большой опыт в экстремальном туризме и уже дважды сплавлялась по реке Снежная. Поиски продолжались около 20 дней.

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#Эмилия Губарева#МЧС#Поиск#Сплав#Катамаран#Общество#Происшествия#18+#Погиб#Новосибирск
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