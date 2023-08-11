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Published Сегодня, 02:15

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Updated Сегодня, 02:17

Десятки метеоров будут в небе

В небе над Новосибирском 12 августа пролетят Персеиды

11 августа 2023, 02:15
Фото: Midjourney
Десятки метеоров будут в небе

В Новосибирске метеорный поток Персеиды начнется 12 августа

12 августа над Новосибирском произойдет яркое астрономическое событие — пик метеорного потока Персеиды, во время которого можно будет увидеть около 60 падающих звезд в час.

В ночь с 11 на 12 августа в Новосибирске будет проходить интересное астрономическое явление — пик метеорного потока Персеиды. Это событие считается самым ярким в году.

Десятки метеоров в час увидят сибиряки в ночное время. Лучше всего наблюдать за явлением в ночь с 13 на 14 августа.

По данным Википедии, метеорный поток, ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь». Его интенсивность постепенно растёт, достигает пика и постепенно падает.

Для лучшего наблюдения рекомендуется выбрать место подальше от городского освещения.

Новосибирцы смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды в августе 2023
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Звезды
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