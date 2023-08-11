В небе над Новосибирском 12 августа пролетят Персеиды

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
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В ночь с 11 на 12 августа в Новосибирске будет проходить интересное астрономическое явление — пик метеорного потока Персеиды. Это событие считается самым ярким в году.
Десятки метеоров в час увидят сибиряки в ночное время. Лучше всего наблюдать за явлением в ночь с 13 на 14 августа.
По данным Википедии, метеорный поток, ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь». Его интенсивность постепенно растёт, достигает пика и постепенно падает.
Для лучшего наблюдения рекомендуется выбрать место подальше от городского освещения.