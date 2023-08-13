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Концерт состоится сегодня

DJ Smash выступит в Новосибирске за 5 млн рублей на открытии «Сибирь-Арены»

13 августа 2023, 04:30
Фото: 1MI
Концерт состоится сегодня
На открытии «Сибирь-Арены» в Новосибирске выступит DJ Smash. На это выделили 5 млн рублей.

На сайте государственных закупок появилась информация о том, что известный музыкант DJ Smash, настоящее имя которого Андрей Ширман, выступит в Новосибирске. Заказчиком организации этого события является Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Сибирь-Арена».

Согласно контракту, DJ Smash выступит на Всероссийском дне физкультурника 13 августа. Затраты на организацию данного мероприятия оцениваются примерно в 5 миллионов рублей, как указано в подписанном контракте 8 августа текущего года.

Выступление DJ Smash запланировано на вечер 13 августа в рамках торжественной церемонии открытия нового ледового дворца спорта. Ранее мы публиковали полную программу праздника.

DJ Smash, Жанет: программа открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске 13 августа
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