DJ Smash выступит в Новосибирске за 5 млн рублей на открытии «Сибирь-Арены»

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Updated Сегодня, 04:32
На сайте государственных закупок появилась информация о том, что известный музыкант DJ Smash, настоящее имя которого Андрей Ширман, выступит в Новосибирске. Заказчиком организации этого события является Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Сибирь-Арена».
Согласно контракту, DJ Smash выступит на Всероссийском дне физкультурника 13 августа. Затраты на организацию данного мероприятия оцениваются примерно в 5 миллионов рублей, как указано в подписанном контракте 8 августа текущего года.
Выступление DJ Smash запланировано на вечер 13 августа в рамках торжественной церемонии открытия нового ледового дворца спорта. Ранее мы публиковали полную программу праздника.