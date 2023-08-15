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Магнитная буря накроет город

Магнитная буря 17 августа накроет Новосибирск — метеозависимым не позавидуешь

15 августа 2023, 01:48
Фото: Midjourney
Магнитная буря накроет город

В Новосибирске ожидается магнитная буря 17 августа

В четверг, 17 августа, Новосибирск ожидает мощная магнитная буря, что может повлиять на здоровье метеочувствительных людей.

В ближайшее время жителям Новосибирска предстоит столкнуться с магнитной бурей. По прогнозам экспертов, изменения в магнитосфере ожидаются в эти выходные.

На этот раз магнитная буря будет небольшой и не достигнет уровня G1, сообщают специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитные возмущения влияют на состояние здоровья людей, которые чувствительны к погодным изменениям. Это связано с тем, что сильное магнитное поле вызывает колебания атмосферного давления.

Магнитная буря накроет Новосибирск — головные боли и слабость неизбежны
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город#Магнитная буря
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