Магнитная буря 17 августа накроет Новосибирск — метеозависимым не позавидуешь

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В ближайшее время жителям Новосибирска предстоит столкнуться с магнитной бурей. По прогнозам экспертов, изменения в магнитосфере ожидаются в эти выходные.
На этот раз магнитная буря будет небольшой и не достигнет уровня G1, сообщают специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Магнитные возмущения влияют на состояние здоровья людей, которые чувствительны к погодным изменениям. Это связано с тем, что сильное магнитное поле вызывает колебания атмосферного давления.