Расстрелявший парня хулиган в Новосибирске разгуливает на свободе

Пострадавшего ранили 6 пулями, одна попала в легкое. Следующая пуля прошла через нос, проникла в голову и застряла в кости всего на 1,5 миллиметра от мозга. Есть также информация о пуле, которая находится в животе, и двух пулях в руке. Парень все еще находится в больнице и только недавно начал дышать без аппаратов. Он должен пройти операцию на носу, который раздроблен.