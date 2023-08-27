Расстрелявший парня хулиган в Новосибирске разгуливает на свободе

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
По словам родственников пострадавшего, суд решил, что подписка о невыезде будет достаточной мерой пресечения для хулигана, который стрелял в 22-летнего парня из травматического пистолета. Родные парня намерены бороться за справедливое наказание. Об этом они написали в ВК-группе «АСТ-54».
Инцидент произошел 11 августа, когда несколько хулиганов напали на девушку, которая шла с парнем после свидания. Она вызвала своего парня на помощь, и тот быстро прибежал и заступился за нее. В ответ один из нападавших открыл огонь в упор, расстреляв его, после чего злоумышленники скрылись на автомобиле.
Пострадавшего ранили 6 пулями, одна попала в легкое. Следующая пуля прошла через нос, проникла в голову и застряла в кости всего на 1,5 миллиметра от мозга. Есть также информация о пуле, которая находится в животе, и двух пулях в руке. Парень все еще находится в больнице и только недавно начал дышать без аппаратов. Он должен пройти операцию на носу, который раздроблен.
Сестра пострадавшего также сообщила, что когда ее брат очнулся, стрелок навестил его и предложил компенсацию в размере 40 тысяч рублей. Однако, следствие и суд не признали его опасным и назначили только подписку о невыезде, вместо заключения под стражу.
Родственники задаются вопросом, как возможно, чтобы стрелок оставался на свободе с такими тяжелыми обвинениями. Судебно-медицинская экспертиза еще не проводилась. Родные собираются нанять хорошего адвоката и добиться наказания для хулигана.