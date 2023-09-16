Не повезло с «Крышей»: подвыпившему новосибирцу вывихнули палец после вечеринки

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Как рассказали очевидцы событий «НГС Новосибирск», все произошло в ночь на субботы на воскресенье. Две семейные пары мирно выпивали, в какой-то момент мужчины сели за барную стойку. Общая усталость привела к тому, что один из них буквально уснул на стуле.
Заметив это, компания решила уйти домой, чтобы не усугублять ситуацию. Но спящего клиента заметила охрана и якобы начала решительно выпроваживать его на улицу. При этом новосибирец будто бы за все рассчитался, вел себя спокойно и хотел покинуть бар.
Неожиданно мужчина пошатнулся и чуть не упал на одного из охранников. Тогда его резко дернули за руку и якобы вывихнули палец. Затем сибиряка протащили вдоль помещения и вышвырнули за волосы на улицу.
После всего произошедшего у посетителя остались ссадины и кровоподтеки, но официально травмы не зафиксированы. Обращаться в суд после разговора с администрацией бара недовольные клиенты не стали.
Сам управляющий «Крыши» Станислав Гавриленков весьма иронично относится к инциденту. По его мнению, охранники не являются сотрудниками бара и вопрос возможного нарушения прав нужно обсуждать с соответствующей организацией. А возможный вывих пальца, безусловно, очень значим для общества.
«Иных проблем попросту нет», — отметил управляющий.