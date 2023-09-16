Не повезло с «Крышей»: подвыпившему новосибирцу вывихнули палец после вечеринки

Заметив это, компания решила уйти домой, чтобы не усугублять ситуацию. Но спящего клиента заметила охрана и якобы начала решительно выпроваживать его на улицу. При этом новосибирец будто бы за все рассчитался, вел себя спокойно и хотел покинуть бар.