Заморозки до -3 градусов пришли в Новосибирскую область

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
Modified Сегодня, 02:46
Updated Сегодня, 02:46
В понедельник утром, 16 октября, в Новосибирской области были непогодные условия. По данным Западно-Сибирского УГМС, температура воздуха опустилась до -3 градусов в некоторых местах.
Самая низкая температура была зафиксирована в селе Убинское, где столбик термометра достиг -3 градусов. В Кочках было -1,4 градуса, в Каргате — около -1,3 градуса, в Чулыме — примерно -0,2 градуса, а в Колывани — немного выше нуля.
Утром в Новосибирске также было прохладно и туманно, что привело к повышению цен на такси. Однако ожидается, что днем погода станет теплее.