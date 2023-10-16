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Posted Сегодня, 02:44

Published Сегодня, 02:44

Modified Сегодня, 02:46

Updated Сегодня, 02:46

В регионе резко похолодало

Заморозки до -3 градусов пришли в Новосибирскую область

16 октября 2023, 02:44
Фото: 1MI
В регионе резко похолодало
Температура воздуха в Новосибирской области утром опустилась до -3 градусов, самая холодная погода была в селе Убинское.

В понедельник утром, 16 октября, в Новосибирской области были непогодные условия. По данным Западно-Сибирского УГМС, температура воздуха опустилась до -3 градусов в некоторых местах.

Самая низкая температура была зафиксирована в селе Убинское, где столбик термометра достиг -3 градусов. В Кочках было -1,4 градуса, в Каргате — около -1,3 градуса, в Чулыме — примерно -0,2 градуса, а в Колывани — немного выше нуля.

Утром в Новосибирске также было прохладно и туманно, что привело к повышению цен на такси. Однако ожидается, что днем погода станет теплее.

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#Новосибирск#Погода#Заморозки#Синоптики#Температура#Эмилия Губарева
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