Заморозки до -3 градусов пришли в Новосибирскую область

Самая низкая температура была зафиксирована в селе Убинское, где столбик термометра достиг -3 градусов. В Кочках было -1,4 градуса, в Каргате — около -1,3 градуса, в Чулыме — примерно -0,2 градуса, а в Колывани — немного выше нуля.