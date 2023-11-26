Автобус с пассажирами насмерть сбил пешехода в Новосибирской области

Двигаясь в сторону Новосибирска со стороны поселка Ордынское, совершил наезд на пешехода, который шел по проезжей части. В результате этого ДТП погиб мужчина 1989 года рождения. На верхней одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.