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Автобус с пассажирами насмерть сбил пешехода в Новосибирской области

Автобус с пассажирами насмерть сбил пешехода в Новосибирской области

26 ноября 2023, 04:00
Фото: ГИБДД по НСО
В Новосибирском районе произошло ДТП с летальным исходом. В результате наезда погиб пешеход, сообщили в ГИБДД.

26 ноября около 03:25 в Новосибирском районе водитель управлял автобусом, который следовал по маршруту «с. Михайловское Алтайского края — Кулунда — Новосибирск».

Двигаясь в сторону Новосибирска со стороны поселка Ордынское, совершил наезд на пешехода, который шел по проезжей части. В результате этого ДТП погиб мужчина 1989 года рождения. На верхней одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.

В момент аварии в автобусе находились 16 пассажиров и 2 водителя, никто из них не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Погиб#Пешеход#Эмилия Губарева
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