Автобус с пассажирами насмерть сбил пешехода в Новосибирской области

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26 ноября около 03:25 в Новосибирском районе водитель управлял автобусом, который следовал по маршруту «с. Михайловское Алтайского края — Кулунда — Новосибирск».
Двигаясь в сторону Новосибирска со стороны поселка Ордынское, совершил наезд на пешехода, который шел по проезжей части. В результате этого ДТП погиб мужчина 1989 года рождения. На верхней одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.
В момент аварии в автобусе находились 16 пассажиров и 2 водителя, никто из них не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.