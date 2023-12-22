Транспорт потребляет больше всего электроэнергии в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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22 декабря в России отмечают День энергетика. Новосибирскстат проанализировал потребление электроэнергии в регионе. Данные собраны за 2022 год.
Выяснилось, что по видам экономической деятельности 22% электричества потребляет отрасль транспортировки и хранения. Подробнее проиллюстрировано в инфографике.
Напомним, ранее мы писали, что тарифы на электроэнергию повысят в Новосибирской области в 2024 году на 8,9 и 9,3%. Повышение будет разным для городского и сельского населения.