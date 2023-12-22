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Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

Транспорт потребляет много энергии

Транспорт потребляет больше всего электроэнергии в Новосибирской области

22 декабря 2023, 03:34
Фото: 1MI
Транспорт потребляет много энергии
Новосибирскстат выяснил, что больше всего потребляло электроэнергию в Новосибирской области.

22 декабря в России отмечают День энергетика. Новосибирскстат проанализировал потребление электроэнергии в регионе. Данные собраны за 2022 год.

Выяснилось, что по видам экономической деятельности 22% электричества потребляет отрасль транспортировки и хранения. Подробнее проиллюстрировано в инфографике.

Фото: Новосибирскстат

Напомним, ранее мы писали, что тарифы на электроэнергию повысят в Новосибирской области в 2024 году на 8,9 и 9,3%. Повышение будет разным для городского и сельского населения.

Тарифы на электроэнергию повысят в Новосибирской области в 2024 году на 8,9 и 9,3%
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#Транспорт#Город#Новосибирск#Электричество#Эмилия Губарева
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