Россияне в феврале чаще летали в Новосибирск и Сочи — смотрим топ авианаправлений

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:42
Новосибирск стал одним из популярных мегаполисов для путешественников. Такие данные были приведены сервисом tutu за февраль в 2024 году. Доля туристов, выбравших столицу Сибири для отдыха, составила 1,8%.
Кроме того, в числе направлений для авиаперелетов, также вошли Москва и Санкт-Петербург с долей в 8,6%, Сочи — 6,1%, Калининград — 2,5%, Екатеринбург — 2,1%, Минеральные Воды — 2,2%, Красноярск — 1,7%, Тюмень — 1,7% и Самара — 1,6%.
Что касается заграничных направлений, то наиболее востребованными стали Узбекистан (18,54%), Армения (12,22%), Азербайджан (11,76%), Турция (9,09%) и Таджикистан (7,76%).
Интересно, что Новосибирск официально признали родиной снежных баб, зарегистрировав этот товарный знак. Однако не все знают, что город Архангельск носит это почетное звание с 2011 года. Без шумихи не обошлось. Как только в столице Сибири мастера создали скульптуры и любители налепили снеговиков, многие фигуры просто разрушил ветер — а горожане, пророчили на вандалов.