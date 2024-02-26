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Какие направления выбирали пассажиры

Россияне в феврале чаще летали в Новосибирск и Сочи — смотрим топ авианаправлений

26 февраля 2024, 05:39
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Какие направления выбирали пассажиры

В ТОП-10 авианаправлений на февральские праздники вошел Новосибирск

Новосибирск входит в рейтинг популярных регионов для путешествий в период февральских праздников. Примечательно, что именно столица Сибири была родиной снежных баб в 2024 году.

Новосибирск стал одним из популярных мегаполисов для путешественников. Такие данные были приведены сервисом tutu за февраль в 2024 году. Доля туристов, выбравших столицу Сибири для отдыха, составила 1,8%.

Кроме того, в числе направлений для авиаперелетов, также вошли Москва и Санкт-Петербург с долей в 8,6%, Сочи — 6,1%, Калининград — 2,5%, Екатеринбург — 2,1%, Минеральные Воды — 2,2%, Красноярск — 1,7%, Тюмень — 1,7% и Самара — 1,6%.

Что касается заграничных направлений, то наиболее востребованными стали Узбекистан (18,54%), Армения (12,22%), Азербайджан (11,76%), Турция (9,09%) и Таджикистан (7,76%).

Интересно, что Новосибирск официально признали родиной снежных баб, зарегистрировав этот товарный знак. Однако не все знают, что город Архангельск носит это почетное звание с 2011 года. Без шумихи не обошлось. Как только в столице Сибири мастера создали скульптуры и любители налепили снеговиков, многие фигуры просто разрушил ветер — а горожане, пророчили на вандалов.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Отдых#Толмачево#Путешествия#Эмилия Губарева
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