Россияне в феврале чаще летали в Новосибирск и Сочи — смотрим топ авианаправлений

Интересно, что Новосибирск официально признали родиной снежных баб, зарегистрировав этот товарный знак. Однако не все знают, что город Архангельск носит это почетное звание с 2011 года. Без шумихи не обошлось. Как только в столице Сибири мастера создали скульптуры и любители налепили снеговиков, многие фигуры просто разрушил ветер — а горожане, пророчили на вандалов.